1901'de Taktıkları Ampul Hala Çalışıyor: Başına Kamera Bile Koydular

Ampul önce L Sokağı'ndaki bir hortum arabası deposuna asıldı, 1903'te First ve McLeod sokaklarının köşesindeki yeni istasyona götürüldü. 1937'deki yenileme sırasında yaklaşık bir hafta kapalı kaldı. 1976'da itfaiyenin taşındığı 4550 East Avenue'daki 6 numaralı istasyona polis ve itfaiye araçlarının eşliğinde getirildi ve yalnızca 22 dakika elektriksiz kaldı.

20 Mayıs 2013 akşamı canlı yayını izleyenler ampulün söndüğünü fark etti. Ertesi sabah arızanın kesintisiz güç kaynağında olduğu anlaşıldı ve ampul uzatma kablosuyla yeniden yanmaya başladı. Sönük kaldığı süre yaklaşık 9 saat 45 dakikaydı. Yeniden yandığında birkaç saat 60 vat parlaklığında ışık verdi, sonra yine 4 vata döndü.

Ampulün kamerası Livermore ve Pleasanton kentlerinin ortak yayını olarak internetten izlenebiliyor. 2016'da ampulün altına bir vitrin yapıldı ve eski kameranın yerine iki kat daha büyük ve net görüntü gönderen yenisi takıldı.