1901'de Taktıkları Ampul Hala Çalışıyor: Başına Kamera Bile Koydular
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Kaliforniya'nın Livermore kentindeki itfaiyede 1901'de takılan ampul hala yanıyor. Gücü zamanla 60 vattan 4 vata düştü, görüntüsü ise canlı yayın kamerasından izlenebiliyor.
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Ampul 1890'ların sonunda Ohio'da el yapımı üretildi, 1901'de itfaiyeye bağışlandı
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Ampul 1976'dan beri 6 numaralı istasyonda yanıyor ve canlı kameradan izleniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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