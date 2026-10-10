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1901'de Taktıkları Ampul Hala Çalışıyor: Başına Kamera Bile Koydular

1901'de Taktıkları Ampul Hala Çalışıyor: Başına Kamera Bile Koydular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 10:06
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Kaliforniya'nın Livermore kentindeki itfaiyede 1901'de takılan ampul hala yanıyor. Gücü zamanla 60 vattan 4 vata düştü, görüntüsü ise canlı yayın kamerasından izlenebiliyor.

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Ampul 1890'ların sonunda Ohio'da el yapımı üretildi, 1901'de itfaiyeye bağışlandı

Ampul 1890'ların sonunda Ohio'da el yapımı üretildi, 1901'de itfaiyeye bağışlandı

Karbon filamanlı ampul 1890'ların sonunda Ohio eyaletinde el yapımı olarak üretildi. Livermore'deki itfaiyeye 1901'de bağışlandı. Bağışı yapan kişinin yerel elektrik şirketinin sahibi Dennis Bernal olduğunu kızı Zylpha Bernal Beck anlatıyor.

Uzun ömrü genellikle el yapımı karbon filamana, düşük güce ve çok az kapatılmasına bağlanıyor. İtfaiye araçlarının üzerinde gece lambası olarak sürekli yanık tutuluyor. Gücünün neden 60 vattan 4 vata düştüğü bilinmiyor.

Guinness Dünya Rekorları, en uzun süredir yanan ampul rekorunu Livermore'deki ampule verdi. Ampulün 1 milyon saatlik yanma süresi 27 Haziran 2015'te itfaiye istasyonunda kutlandı. 125. yıl partisi ise 6 Haziran 2026'da düzenlendi.

Ampul 1976'dan beri 6 numaralı istasyonda yanıyor ve canlı kameradan izleniyor

Ampul 1976'dan beri 6 numaralı istasyonda yanıyor ve canlı kameradan izleniyor

Ampul önce L Sokağı'ndaki bir hortum arabası deposuna asıldı, 1903'te First ve McLeod sokaklarının köşesindeki yeni istasyona götürüldü. 1937'deki yenileme sırasında yaklaşık bir hafta kapalı kaldı. 1976'da itfaiyenin taşındığı 4550 East Avenue'daki 6 numaralı istasyona polis ve itfaiye araçlarının eşliğinde getirildi ve yalnızca 22 dakika elektriksiz kaldı.

20 Mayıs 2013 akşamı canlı yayını izleyenler ampulün söndüğünü fark etti. Ertesi sabah arızanın kesintisiz güç kaynağında olduğu anlaşıldı ve ampul uzatma kablosuyla yeniden yanmaya başladı. Sönük kaldığı süre yaklaşık 9 saat 45 dakikaydı. Yeniden yandığında birkaç saat 60 vat parlaklığında ışık verdi, sonra yine 4 vata döndü.

Ampulün kamerası Livermore ve Pleasanton kentlerinin ortak yayını olarak internetten izlenebiliyor. 2016'da ampulün altına bir vitrin yapıldı ve eski kameranın yerine iki kat daha büyük ve net görüntü gönderen yenisi takıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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