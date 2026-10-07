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1916'da Gönderilen Mektup 105 Yıl Sonra Aynı Adrese Ulaştı

1916'da Gönderilen Mektup 105 Yıl Sonra Aynı Adrese Ulaştı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 14:00
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Londra'nın Crystal Palace semtinde yaşayan Finlay Glen, 2021'de evine gelen postaların arasında 1916 tarihli bir mektup buldu. Zarf, gönderildiği adrese 105 yıl sonra ulaşmıştı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Çift zarftaki tarihi önce 2016 sandı

Çift zarftaki tarihi önce 2016 sandı

27 yaşındaki tiyatro yönetmeni Glen, mektubu kız arkadaşı Lucy Walker'la birlikte yeni gelen postaların arasında gördü. Zarfta yalnızca “16” yazdığı için tarihi önce 2016 sandılar. Pulun üzerinde Kral V. George'un portresini görünce mektubun 1916'dan kaldığını anladılar.

Zarfta Bath postanesinin damgası ve 1 penilik bir pul vardı. Mektubu arayan kimse çıkmayınca çift zarfı açmaya karar verdi. Birleşik Krallık'ta başkasına gelen postayı açmak suç sayılıyor ama Glen, aradan geçen süre yüzünden bunu dert etmediğini söyledi.

Glen mektubu iki yıl boyunca bir çekmecede sakladı. Olay Şubat 2023'te İngiliz basınına yansıdı.

Mektubu yazan kadın arkadaşından özür diliyordu

Mektubu yazan kadın arkadaşından özür diliyordu

Mektubun Christabel Mennell tarafından yazıldığı düşünülüyor. Mennell, bölgenin varlıklı çay tüccarlarından Henry Tuke Mennell'in kızıydı. Mektup, tanınmış pul tüccarı Oswald Marsh'ın eşi Katie Marsh'a gönderilmişti.

Mennell, “Sevgili Katie” diye başladığı mektupta söyledikleri yüzünden kendinden utandığını yazıyor. Ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle kendini çok kötü hissettiğini de ekliyor. Babası olduğu düşünülen ve tekerlekli sandalye kullanan birini Bath'taki bir sanatoryumda ziyaret ettiğini anlatıyor.

Royal Mail, olayın nasıl yaşandığını bilmediğini açıkladı. Glen'in görüştüğü yerel bir tarihçi, zarfta Sydenham dağıtım merkezinin damgası olduğunu fark etti. Birkaç yıl önce kapanan merkez boşaltılırken mektubun bulunup günün postalarına karıştırılmış olabileceğini düşünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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