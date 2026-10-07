1916'da Gönderilen Mektup 105 Yıl Sonra Aynı Adrese Ulaştı

Mektubun Christabel Mennell tarafından yazıldığı düşünülüyor. Mennell, bölgenin varlıklı çay tüccarlarından Henry Tuke Mennell'in kızıydı. Mektup, tanınmış pul tüccarı Oswald Marsh'ın eşi Katie Marsh'a gönderilmişti.

Mennell, “Sevgili Katie” diye başladığı mektupta söyledikleri yüzünden kendinden utandığını yazıyor. Ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle kendini çok kötü hissettiğini de ekliyor. Babası olduğu düşünülen ve tekerlekli sandalye kullanan birini Bath'taki bir sanatoryumda ziyaret ettiğini anlatıyor.

Royal Mail, olayın nasıl yaşandığını bilmediğini açıkladı. Glen'in görüştüğü yerel bir tarihçi, zarfta Sydenham dağıtım merkezinin damgası olduğunu fark etti. Birkaç yıl önce kapanan merkez boşaltılırken mektubun bulunup günün postalarına karıştırılmış olabileceğini düşünüyor.