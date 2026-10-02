70 Yıl Boyunca Bahçe Süsü Sandılar: Nadir Bir Eser Çıktı
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İngiltere'de bir evin bahçesinde 70 yıldan uzun süre sıradan bir süs sanılan, likenle kaplı mermer büst, rutin bir ev değerlemesi sırasında ABD'nin ilk profesyonel kadın heykeltıraşı Harriet Hosmer'ın eseri olarak tanındı. Mitolojideki Daphne'yi betimleyen büstün, Hosmer'ın ilk bağımsız eseri olduğu belirtiliyor.
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Likenle kaplı büst, rutin bir ev değerlemesi sırasında tanındı
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Büst, Hosmer'ın 1854 tarihli ilk bağımsız eseri olarak kabul ediliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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