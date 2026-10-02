70 Yıl Boyunca Bahçe Süsü Sandılar: Nadir Bir Eser Çıktı

19. yüzyıldan kalma mermer büst, İngiltere'de bir evin bahçesinde 70 yıldan uzun süre sıradan bir bahçe süsü sanılarak durdu. Büstü, Chorley's müzayede evinin direktörü Thomas Jenner-Fust, bir ev değerlemesi yaparken fark etti. Ev sahipleri büstün mermer olduğunu, kime ait olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu bilmiyordu.

CTV News'e konuşan Jenner-Fust, büstü İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki evin bahçesinde gördüğünü, yosun ve likenle kaplı olmasına rağmen eseri tanıdığını anlatıyor. Ona göre yazıt, işçilik kalitesi ve tabanındaki defne yaprakları, büstün Hosmer'a ait gerçek bir eser olduğunu gösteriyordu.

Temizlendikten sonra parlayan mermer yüzeyi ortaya çıkan büste en fazla 24 bin 300 dolar değer biçildi. Haberlere göre büst Chorley's tarafından satın alındı; Eylül'deki müzayedede satışa çıkan eser, Mart ayında yeniden müzayedeye çıkacak.