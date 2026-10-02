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70 Yıl Boyunca Bahçe Süsü Sandılar: Nadir Bir Eser Çıktı

70 Yıl Boyunca Bahçe Süsü Sandılar: Nadir Bir Eser Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 18:37
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İngiltere'de bir evin bahçesinde 70 yıldan uzun süre sıradan bir süs sanılan, likenle kaplı mermer büst, rutin bir ev değerlemesi sırasında ABD'nin ilk profesyonel kadın heykeltıraşı Harriet Hosmer'ın eseri olarak tanındı. Mitolojideki Daphne'yi betimleyen büstün, Hosmer'ın ilk bağımsız eseri olduğu belirtiliyor.

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Likenle kaplı büst, rutin bir ev değerlemesi sırasında tanındı

Likenle kaplı büst, rutin bir ev değerlemesi sırasında tanındı

19. yüzyıldan kalma mermer büst, İngiltere'de bir evin bahçesinde 70 yıldan uzun süre sıradan bir bahçe süsü sanılarak durdu. Büstü, Chorley's müzayede evinin direktörü Thomas Jenner-Fust, bir ev değerlemesi yaparken fark etti. Ev sahipleri büstün mermer olduğunu, kime ait olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu bilmiyordu.

CTV News'e konuşan Jenner-Fust, büstü İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki evin bahçesinde gördüğünü, yosun ve likenle kaplı olmasına rağmen eseri tanıdığını anlatıyor. Ona göre yazıt, işçilik kalitesi ve tabanındaki defne yaprakları, büstün Hosmer'a ait gerçek bir eser olduğunu gösteriyordu.

Temizlendikten sonra parlayan mermer yüzeyi ortaya çıkan büste en fazla 24 bin 300 dolar değer biçildi. Haberlere göre büst Chorley's tarafından satın alındı; Eylül'deki müzayedede satışa çıkan eser, Mart ayında yeniden müzayedeye çıkacak.

Büst, Hosmer'ın 1854 tarihli ilk bağımsız eseri olarak kabul ediliyor

Büst, Hosmer'ın 1854 tarihli ilk bağımsız eseri olarak kabul ediliyor

1830'da Massachusetts'te doğan Hosmer, kariyerinin önemli bir bölümünü Roma'da, küçük bir kadın heykeltıraş çevresi içinde geçirdi. Kadınlara büyük ölçüde yasak olmasına rağmen insan anatomisi çalıştı ve heykeltıraş John Gibson'ın atölyesine kabul edildi.

 Daphne büstü 1854'te yapıldı. Daphne, mitolojiye göre güneş tanrısı Apollon'dan kaçarken defne ağacına dönüşen bir peri. Jenner-Fust'a göre büstün arkasındaki Latince yazıt 'Harriet Hosmer beni Roma'da yaptı' anlamına geliyor. Jenner-Fust, eserin 'son derece nadir' olduğunu ve bilinen yalnızca üç doğrulanmış benzerinin hayatta kaldığını, bunların da ABD'deki sanat müzelerinde bulunduğunu söylüyor.

Hosmer'ın en ünlü eseri, 29 yaşında yaptığı 'Zenobia in Chains' (1859). Heykel 1862'de Londra'daki Crystal Palace'ta sergilendiğinde büyük beğeni topladı; Erkek eleştirmenler ve gazeteler eserin bir kadın tarafından yapıldığına inanmayı reddetti. Hosmer bugün ABD'nin ilk profesyonel kadın heykeltıraşı ve feminist bir ikon olarak anılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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