İkinci El Eşya Satışında 1400 TL'ye Tablo Aldı: 12 Milyon TL'lik Eser Olduğu Anlaşıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Michigan'da bir eşya satışından sadece 30 dolara aldığı tabloyu araştıran bir kişi, elindeki eserin ünlü ressam Gertrude Abercrombie'ye ait kayıp bir tablo olduğunu öğrendi. Şimdi eser için açık artırmada 250 bin dolara kadar tahmini değer biçiliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tablonun köşesindeki imza kişiyi Milwaukee Sanat Müzesi'ne kadar götürdü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alderman Merriam's Shells adlı tablo için 250 bin dolara kadar değer biçildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın