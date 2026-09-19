İkinci El Eşya Satışında 1400 TL'ye Tablo Aldı: 12 Milyon TL'lik Eser Olduğu Anlaşıldı

1909-1977 yılları arasında yaşayan, Chicago merkezli sürrealist ressam Gertrude Abercrombie 'Chicago'nun Kraliçesi' olarak biliniyordu. Sanatçı, yalnız kadınlar, kediler, aylar, kuleler ve kapılardan oluşan rüya gibi sahneler resmediyordu; deniz kabukları da kariyeri boyunca kişisel bir simgesi haline gelmişti.

'Alderman Merriam's Shells' adlı 1951 tarihli tablo, dönemin Chicago belediye meclis üyesi Robert Merriam'a ait dokuz deniz kabuğundan ilham alınarak yapılmıştı. Eser, Abercrombie tarafından bir tıbbi müdahale karşılığında Dr. John Reynolds'a hediye edilmiş ve 75 yıl boyunca Reynolds ailesinde kalmıştı.

Restore edildikten sonra Freeman's müzayede evinin New York'taki bir satışında 1 Ekim'de açık artırmaya çıkacak eser için 250 bin dolara kadar tahmini değer biçildi; bu rakamın gerçekleşmiş bir satış fiyatı değil, sadece bir tahmin olduğunu belirtmek gerekiyor.