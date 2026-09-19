article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İkinci El Eşya Satışında 1400 TL'ye Tablo Aldı: 12 Milyon TL'lik Eser Olduğu Anlaşıldı

İkinci El Eşya Satışında 1400 TL'ye Tablo Aldı: 12 Milyon TL'lik Eser Olduğu Anlaşıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 12:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Michigan'da bir eşya satışından sadece 30 dolara aldığı tabloyu araştıran bir kişi, elindeki eserin ünlü ressam Gertrude Abercrombie'ye ait kayıp bir tablo olduğunu öğrendi. Şimdi eser için açık artırmada 250 bin dolara kadar tahmini değer biçiliyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tablonun köşesindeki imza kişiyi Milwaukee Sanat Müzesi'ne kadar götürdü

Tablonun köşesindeki imza kişiyi Milwaukee Sanat Müzesi'ne kadar götürdü

Michigan'da bir eşya satışında garaja giden koridorda bulunan tabloyu 30 dolara satın alan kişi, eserin sol alt köşesindeki 'Abercrombie, 51' imzasını fark etti.

Aile tatili sırasında Milwaukee Sanat Müzesi'nde düzenlenen bir Abercrombie retrospektifini ziyaret eden kişi, sergi kataloğunda elindeki tablo ile aynı çerçeveye sahip bir arşiv fotoğrafı gördü. Bu fotoğrafın daha önce Chicago Tribune gazetesinin 1952 tarihli bir sergi eleştirisinde de yer aldığı ortaya çıktı.

Eserin gerçekliğinden emin olmak isteyen kişi, Roosevelt Üniversitesi'nden sanat tarihçisi ve Abercrombie uzmanı Susan Weininger'e danıştı; Weininger tabloyu doğruladı.

Alderman Merriam's Shells adlı tablo için 250 bin dolara kadar değer biçildi

Alderman Merriam's Shells adlı tablo için 250 bin dolara kadar değer biçildi

1909-1977 yılları arasında yaşayan, Chicago merkezli sürrealist ressam Gertrude Abercrombie 'Chicago'nun Kraliçesi' olarak biliniyordu. Sanatçı, yalnız kadınlar, kediler, aylar, kuleler ve kapılardan oluşan rüya gibi sahneler resmediyordu; deniz kabukları da kariyeri boyunca kişisel bir simgesi haline gelmişti.

'Alderman Merriam's Shells' adlı 1951 tarihli tablo, dönemin Chicago belediye meclis üyesi Robert Merriam'a ait dokuz deniz kabuğundan ilham alınarak yapılmıştı. Eser, Abercrombie tarafından bir tıbbi müdahale karşılığında Dr. John Reynolds'a hediye edilmiş ve 75 yıl boyunca Reynolds ailesinde kalmıştı.

Restore edildikten sonra Freeman's müzayede evinin New York'taki bir satışında 1 Ekim'de açık artırmaya çıkacak eser için 250 bin dolara kadar tahmini değer biçildi; bu rakamın gerçekleşmiş bir satış fiyatı değil, sadece bir tahmin olduğunu belirtmek gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın