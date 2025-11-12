onedio
90’ların Efsanesi Ünlü Ressam Bob Ross’un Tabloları Rekor Fiyata Alıcı Buldu

Gökçe Cici
12.11.2025 - 18:05

'Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır' sözüyle hafızalara kazınan Bob Ross, bu kez tablolarıyla gündemde. 90’ların kültür ikonlarından Ross’un üç eseri, Los Angeles’ta düzenlenen bir müzayedede satışa çıkarıldı. Müzayede, bütçe kesintilerinden etkilenen PBS ve NPR gibi kamu televizyonlarına destek amacıyla yapıldı. Üç tablo toplamda 600 bin doları aşan fiyatlara alıcı buldu.

Bob Ross’un tabloları rekor fiyata alıcı buldu.

Bonhams Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada Bob Ross’un 1993 tarihli üç tablosu satışa çıktı. 'Winter’s Peace' adlı karlı manzara tablosu 318 bin dolara, 'Home in the Valley' 229 bin 100 dolara, 'Cliffside' ise 114 bin 800 dolara satıldı. Üç tablonun toplam fiyatı 600 bin doları aşarak müzayede öncesinde tahmin edilen 50 bin dolarlık beklentinin katbekat üstüne çıktı.

Tabloların alıcıları açıklanmadı ancak müzayede evi, satıştan elde edilen tüm gelirin ABD’deki kamu yayıncılığı kurumlarına aktarılacağını belirtti.

Bob Ross, pozitif enerjisi, kabarık saçları ve sakin sesiyle sanatseverlerin kalbinde yer etti.

Ölümünden sonra bile popülerliğini koruyan Ross, özellikle pandemi döneminde YouTube yayınlarıyla yeniden keşfedildi.

ABD Kongresi’nin aldığı bütçe kesintisi kararı sonrası, kamu yayıncılığına ayrılan 1,1 milyar dolarlık fon azaltıldı. Müzayede gelirleri, bu istasyonların kültürel içerik üretimini sürdürebilmesi için kullanılacak.

Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski, Ross’un her zaman kamu yayıncılığının parçası olduğunu hatırlatarak 'Bu satış, onun mirasını sanat yoluyla yaşatmanın bir yolu' ifadelerini kullandı.

