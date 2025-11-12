90’ların Efsanesi Ünlü Ressam Bob Ross’un Tabloları Rekor Fiyata Alıcı Buldu
'Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır' sözüyle hafızalara kazınan Bob Ross, bu kez tablolarıyla gündemde. 90’ların kültür ikonlarından Ross’un üç eseri, Los Angeles’ta düzenlenen bir müzayedede satışa çıkarıldı. Müzayede, bütçe kesintilerinden etkilenen PBS ve NPR gibi kamu televizyonlarına destek amacıyla yapıldı. Üç tablo toplamda 600 bin doları aşan fiyatlara alıcı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bob Ross’un tabloları rekor fiyata alıcı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bob Ross, pozitif enerjisi, kabarık saçları ve sakin sesiyle sanatseverlerin kalbinde yer etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın