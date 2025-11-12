90’ların Efsanesi Ünlü Ressam Bob Ross’un Tabloları Rekor Fiyata Alıcı Buldu

'Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır' sözüyle hafızalara kazınan Bob Ross, bu kez tablolarıyla gündemde. 90’ların kültür ikonlarından Ross’un üç eseri, Los Angeles’ta düzenlenen bir müzayedede satışa çıkarıldı. Müzayede, bütçe kesintilerinden etkilenen PBS ve NPR gibi kamu televizyonlarına destek amacıyla yapıldı. Üç tablo toplamda 600 bin doları aşan fiyatlara alıcı buldu.