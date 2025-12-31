onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Timur Acar ve Onur Şan Buluştu: Akasya Durağı'nın Arif'i ve Seyit'i Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Timur Acar ve Onur Şan Buluştu: Akasya Durağı'nın Arif'i ve Seyit'i Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.12.2025 - 08:39

Bir döneme damgasını vuran aile dizisi Akasya Durağı biteli 13 yıl oldu. Büyük sürpriz ise bugün geldi. Dizinin Arif'i ve Seyit'i yıllar sonra buluştu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2008-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Akasya Durağı'nı hatırlamayan yoktur!

2008-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Akasya Durağı'nı hatırlamayan yoktur!

O döneme damgasını vuran aile dizisi, toplam 5 sezon yayınlanmış, müthiş kadrosuyla her seferinde ekran başına kitlemeyi başarmıştı!

Hala bile ne zaman tekrarları yayınlansa izlenen ve insanın yüzünde bir tebessüm bıraktıran dizi, en sevilen Türk aile dizilerinin başında yer alıyor.

Dizide yer alan her oyuncu karakteriyle derinden özdeşlemişti. Her birinin de ayrı yeri vardı orası cepte!

Dizide yer alan her oyuncu karakteriyle derinden özdeşlemişti. Her birinin de ayrı yeri vardı orası cepte!

Sinan, Nuri, Gülbin, Dilek, Osman, Melahat derken her biriyle ayrı bağ kurduğumuz dizide Timur Acar ve Onur Şan'ın hayat verdiği Arif ile Seyit bir ayrı parlamıştı. 

İkilinin matrak sahneleri günümüzde bile esprilere konu olurken yılın son gününde sürpriz geldi!

Timur Acar ve Onur Şan, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Timur Acar ve Onur Şan, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Akasya Durağı biteli 13 sene oldu ama ikiliyi yan yana görmek Akasya Durağı dönemi daha dünmüş gibi hissettirdi!

Ne diyorsunuz? Sizce yıllar bu ikiliyi pas mı geçmiş, yaşlandırmış mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın