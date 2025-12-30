onedio
Gupse Özay, Kocası Barış Arduç ve Kızları Jan Asya'nın Arasındaki "Manipülatif" Bağı Anlattı!

Gupse Özay, Kocası Barış Arduç ve Kızları Jan Asya'nın Arasındaki "Manipülatif" Bağı Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2025 - 23:18

Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu Gupse Özay, minik kızı Jan Asya ve kocası Barış Arduç arasındaki manipülatif bağı anlattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son yılların en sıcak, en samimi isimlerinden biri olarak öne çıkan Gupse Özay'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Son yılların en sıcak, en samimi isimlerinden biri olarak öne çıkan Gupse Özay'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Hayatımıza girdiği günden beri kendine has, orijinal hal ve tavırları, komiklikleri ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Gupse Özay, aşk konusunda da çok şanslı çıkmıştı. 

2020 yılında Deliha'da başlayan aşklarını bir adım öteye taşımaya karar veren Barış Arduç ve Gupse Özay, sessiz sedasız, abartısız bir nikahla dünyaevine girmişti. O günden bu yana özellikle de Barış Arduç'un Gupse Özay'a olan büyük aşkını ve jestlerini konuştuk. 

Tonlarca 'Boşanıyorlar', 'Yakışmıyorlar', 'Elbet ayrılacaklar' yorumunun geldii çift 5. yılını devirdi. 2022 yılında ise müjdeli haber vermişlerdi!

2022'de Jan Asya ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin aklı resmen başından gitti!

2022'de Jan Asya ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin aklı resmen başından gitti!

Her ikisi de kızlarına her geçen gün daha hayran kalırken, Jan Asya'nın yüzünü daha yeni, geçtiğimiz ay anca görebildik. 

Gördüğümüz gibi de annesine aşırı benzerliğiyle dikkatimizi çekmişti. Minik prensesin hem annesine hem babasına çok düşkün olduğunu duymuştuk da Gupse Özay, baba kızın ilişkisi hakkında ilk kez bu kadar detaylı konuştu!

Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'daki programına konuk olan Gupse Özay, Barış Arduç ve Jan Asya arasındaki "manipülatif" bağı anlattı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
