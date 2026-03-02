İsrail ile Savaştaki İran'dan 2026 Dünya Kupası Kararı: ABD'deki Turnuvaya Boykot mu Geliyor?

Bölgedeki yüksek tansiyonun ardından İran'ın, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklığında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası’na katılmama kararı alabileceği konuşuluyor. Tahran'da yaşanan son saldırılar ve lider kadrosundaki kayıpların ardından ülke basınına yansıyan bilgiler, İran’ın uluslararası arenada siyasi bir hamle yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

Ters piramit modeline göre konunun detaylarına bakıldığında, İran'ın bu olası kararı sadece bir spor tercihi değil, aynı zamanda ciddi bir diplomatik protesto niteliği taşıyor. Turnuvanın en önemli ev sahiplerinden birinin ABD olması ve İran milli takımının grup maçlarının tamamını ABD topraklarında oynayacak olması, Tahran yönetimini bu radikal adımı atmaya iten temel neden olarak görülüyor. Daha önce altı kez bu büyük organizasyonda boy gösteren ve turnuvanın köklü ekiplerinden biri olan İran’ın çekilmesi durumunda, FIFA’nın nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.