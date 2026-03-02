onedio
İsrail ile Savaştaki İran'dan 2026 Dünya Kupası Kararı: ABD'deki Turnuvaya Boykot mu Geliyor?

İsrail ile Savaştaki İran'dan 2026 Dünya Kupası Kararı: ABD'deki Turnuvaya Boykot mu Geliyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.03.2026 - 07:04

Orta Doğu’da tırmanan siyasi kriz, rotasını 2026 Dünya Kupası’na kırdı. ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından Tahran yönetiminin, ABD’nin ev sahipliği yapacağı dev turnuvadan çekilmeyi tartıştığı iddia ediliyor.

Orta Doğu’da yaşanan sıcak çatışmalar ve diplomatik krizler, spor dünyasını sarsacak bir boykot ihtimalini beraberinde getirdi.

Orta Doğu’da yaşanan sıcak çatışmalar ve diplomatik krizler, spor dünyasını sarsacak bir boykot ihtimalini beraberinde getirdi.

Bölgedeki yüksek tansiyonun ardından İran'ın, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklığında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası’na katılmama kararı alabileceği konuşuluyor. Tahran'da yaşanan son saldırılar ve lider kadrosundaki kayıpların ardından ülke basınına yansıyan bilgiler, İran’ın uluslararası arenada siyasi bir hamle yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

Ters piramit modeline göre konunun detaylarına bakıldığında, İran'ın bu olası kararı sadece bir spor tercihi değil, aynı zamanda ciddi bir diplomatik protesto niteliği taşıyor. Turnuvanın en önemli ev sahiplerinden birinin ABD olması ve İran milli takımının grup maçlarının tamamını ABD topraklarında oynayacak olması, Tahran yönetimini bu radikal adımı atmaya iten temel neden olarak görülüyor. Daha önce altı kez bu büyük organizasyonda boy gösteren ve turnuvanın köklü ekiplerinden biri olan İran’ın çekilmesi durumunda, FIFA’nın nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
