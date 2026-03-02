‘Olağanüstü’ Kurtuluşlar! Her Saldırıdan ‘Son Anda’ Kurtulan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani İçin Ajan İddiası

Saldırıda Hamaney’in kızı, damadı, gelini ve torunu hayatını kaybederken, tüm gözler bir kez daha mucizevi bir şekilde hayatta kalan İsmail Kani’ye çevrildi. Hamaney ve kurmaylarının bulunduğu kritik toplantıya katılan Kani’nin, bombanın patlamasından kısa bir süre önce binayı terk etmesi, sosyal medyada ve uluslararası kulislerde geniş yankı buldu. Toplantıdaki diğer tüm isimlerin hayatını kaybetmesi, Kani’nin bu zamanlamasını 'olağanüstü' kılan en önemli detay olarak öne çıkıyor.

Bu durum, Kani’nin geçmişteki benzer tecrübelerini de yeniden gündeme getirdi. Daha önce Lübnan’da Hizbullah üyelerine yönelik operasyonlarda ve 12 gün süren yoğun çatışma dönemlerinde birçok üst düzey komutan etkisiz hale getirilirken, Kani her seferinde hedef olmaktan son anda kurtulmayı başarmıştı.

Sahadaki bu dikkat çekici kaçışlar, kamuoyunda Kani’nin istihbarat paylaşıp paylaşmadığına dair doğrulanmamış iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Özellikle sosyal medya platformlarında Kani’nin 'köstebek' olduğuna dair ciddi suçlamalar paylaşılsa da, Tahran yönetimi veya bağımsız kaynaklar tarafından bu iddiaları destekleyen resmi bir kanıt henüz sunulmuş değil. Mevcut tabloda Kani, bölgedeki en şanslı ya da en çok tartışılan figür olmayı sürdürüyor.