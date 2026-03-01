onedio
İranlı Bir Kadın Hamaney'in Haberini Dans Ederek Kutladı: “Ben İranlıyım ve Bu Hayatımın En Güzel Günü"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
01.03.2026 - 12:02

İsrail ve ABD, 28 Şubat sabahı İran’a karşı geniş çaplı bir 'önleyici saldırı' başlattığını duyurdu. Tahran başta olmak üzere İsfahan, Tebriz ve Kum gibi kritik şehirlerin hedef alındığı bildirildi. Ortadoğu'da durum son 24-48 saat içinde oldukça kritik bir noktaya geldi. En sarsıcı haber ise İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi oldu. İran devlet medyası, Hamaney’in konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. 

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve yolsuzluk iddialarıyla başlayan protestolar kısa sürede rejim karşıtı topyekün bir halk hareketine dönüşmüştü. İranlı bir kadın Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladığı anları paylaştı. Videoyu “Ben İranlıyım ve bu hayatımın en güzel günü. Diktatör, katil Ali Hamaney öldü.” notuyla paylaştı.

1979 Devrimi’nden bu yana İran rejimi için en büyük sarsıntı olarak görülüyor.

Bir süredir tırmanan nükleer müzakere gerginliği ve karşılıklı tehditler, Hamaney’in ölümüyle tam anlamıyla bir savaşa dönüştü. Şu an her iki taraf da karşılıklı saldırılarına devam ediyor. İran'da 40 günlük yas ilan edildi ve intikal bayrağı göndere çekildi. Tüm dünyanın gözü iki ülkenin üzerinde.

Negrum Aquila

“Hangi istiklâl vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

houseof

Halkı baskıyla canından bezdirirseniz arkanızdan böyle göbek atarlar

ivyceline09

Hiçbir devlet başkanı halkını kendinden bu kadar nefret ettirmemeli