Müzik Dünyasının Bilmemiz Gereken Terimlerini İnceliyoruz!
Yıl sonunda Spotify özetlerimizle övünmeyi, en sevdiğimiz şarkıyı manidar bir fotoğrafla Instagram story'sine atmayı çok seviyoruz. Ama iş favori şarkılarımızın mutfağında konuşulan dile gelince çoğumuz epey uzağız. Konser çıkışlarında veya bir ev partisinde muhabbet müziğe kaydığında, araya birkaç janjanlı terim sıkıştırmak fena olmazdı aslında.
Sıkıcı konservatuvar teorilerini bir kenara bırakıp en sevdiğimiz şarkılar üzerinden müzik sözlüğümüzü güncelliyoruz!
1. Falsetto ile başlayalım. Diğer adı "Kafa Sesi"
2. Yankı ve derinliğe kısaca "Reverb" diyoruz.
3. Dakikada kaç vuruş olduğunu BPM (Beats Per Minute) ile ölçüyoruz.
4. Herhangi bir şarkının ezgisi tanıdık geliyorsa şarkıda "Sample" yani örnekleme yapılmış demektir.
5. Sadece insan sesi varsa buna "Acapella" diyoruz. Duymayan yoktur ama anlamını karıştırabiliyoruz bazen.
6. "Arpej" ise notaların tane tane duyulmasına deniyor.
7. Bir şarkı "Dur bak, geliyor!" dedirtiyorsa orada "Crescendo" var demektir.
8. "Bridge" ne anlama geliyor?
9. Şarkıda ritmi tutturamıyorsanız "Senkop" buna sebeptir.
10. Ve aşina olduğumuz ama anlamını bilmediğimiz o kelime: Riff!
