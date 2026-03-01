Müzik Dünyasının Bilmemiz Gereken Terimlerini İnceliyoruz!

Yepyeni bir rap ya da pop parça dinlerken arkadan aniden 90'lardan bir Sezen Aksu melodisi duyduğunuzda yaşadığınız o ufak aydınlanma anı var ya... Olayın teknik adı tam olarak bu. Çok bilindik bir şarkının içinden küçük bir kesit alıp (örneğin bir nakarat veya bir ritim) onu kesip biçerek yepyeni bir altyapının içine yerleştirme sanatı. Nostaljiyle yeniliğin en tatlı flörtü diyebiliriz.