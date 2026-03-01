onedio
Bir Vatandaş Fahiş Fiyatlara Verilen İftar Menülerine Tepki Gösterdi: "Bir Tek Bana mı Garip Geliyor?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 13:40

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sosyal medyada Ramazan'a özel videolar görmeye başladık. Bu sene sosyal medyada sık sık 'lüks iftar menüleri' ile karşılaşıyoruz. Siz de mutlaka birisine denk gelmişsinizdir. Fahiş fiyatlara verilen iftar yemekleri, lüks restoranlar, şık tasarımlar elbette göze hoş görünüyor. Fakat bunun Ramazan ruhuna uygun olup olmadığı da tartışma konusu oluyor. 

'drbilal_entelektueloglu' isimli vatandaş bu fiyatlara ve bu fiyatların influencerlar aracılığıyla normalleştirilmesine tepki gösterdi. Söyledikleriyle birçok kişinin sesi oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVQyz6GDDHC/
"Asgari ücretli bir insan, ayda 7 kez ve sadece 1 öğün yiyebiliyor.”

"Asgari ücretli bir insan, ayda 7 kez ve sadece 1 öğün yiyebiliyor.”

Daha önce hem 6200 TL'lik hem de 7800 TL'lik iftar menülerini paylaşmıştık. Lüks bir ortamda, özenli bir hizmetle sunulan bu iftar menülerini pek çok kişi eleştirse de Ramazan duraklarına ekleyenler de oldu. Ramazan'da sunulan bu pahalı menülerden ziyade bu menülerin popüler hale gelmesi ve 'ulaşılabilir' gibi pazarlanması tepkileri daha da artırdı.

