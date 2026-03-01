Bir Vatandaş Fahiş Fiyatlara Verilen İftar Menülerine Tepki Gösterdi: "Bir Tek Bana mı Garip Geliyor?"

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sosyal medyada Ramazan'a özel videolar görmeye başladık. Bu sene sosyal medyada sık sık 'lüks iftar menüleri' ile karşılaşıyoruz. Siz de mutlaka birisine denk gelmişsinizdir. Fahiş fiyatlara verilen iftar yemekleri, lüks restoranlar, şık tasarımlar elbette göze hoş görünüyor. Fakat bunun Ramazan ruhuna uygun olup olmadığı da tartışma konusu oluyor.

'drbilal_entelektueloglu' isimli vatandaş bu fiyatlara ve bu fiyatların influencerlar aracılığıyla normalleştirilmesine tepki gösterdi. Söyledikleriyle birçok kişinin sesi oldu.