Yaren Leylek ve Adem Amca'nın 15'inci Yılda Kavuşma Anları Ortaya Çıktı

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin dostluğu 15 yıldır devam eden. Baharı müjdeleyen Yaren, 14 senedir her Şubat-Mart arası Adem Yılmaz’ın kayığına konarak dostuna selam veriyor. Tüm Türkiye’nin beklediği kavuşma 15’inci yılda da gerçekleşti. Yaren leylek ve Adem Amca 15’inci kez kavuştu.

Yaren leyleğin 24 Şubat’ta geldiği ortaya çıktı. Ancak gelen leyleğin Yaren’in eşi Nazlı olduğundan şüphelenirken Adem Amca’nın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşıldı.

Kavuşma anlarını görüntüleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Adem Yılmaz, Yaren leylekle kavuşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar yanılabiliyor. Başta Yaren her sene geldiği zaman çok zayıf bitkin küçülmüş halde oluyor. O yüzden eşine benzettik. Bana o gün ilgi göstermeyince eşi Nazlı sandık. Adam sandalıma konarak Yaren olduğunu ispatladı. Bu sene erken geldi. Bizi çok mutlu etti. Köyümüze bu sene en erken Yaren geldi. Köyün en yaşlığı leyleği. Yaren köyümüzün sembolü, benim de canım ciğerimdir.”