Yaren Leylek ve Adem Amca'nın 15'inci Yılda Kavuşma Anları Ortaya Çıktı

Bursa’da yaşayan 70 yaşındaki Adem Yılmaz ile dostluğu filmlere ve belgesellere konu olan Yaren leylek, bu sene de kavuştu. Yaren, Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne bu yıl 15’inci kez geldi. Yaren ve Adem Amca’nın kavuşma anları ortaya çıktı. O anlarda “Yaren’e kavuştuk, gözümüz aydın” sözleri duyuldu. Adem Yılmaz, 'Yaren benim canım ciğerimdir' diyerek özleminin son bulduğunu aktardı.
