onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yaren Leylek ve Adem Amca'nın 15'inci Yılda Kavuşma Anları Ortaya Çıktı

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın 15'inci Yılda Kavuşma Anları Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.02.2026 - 16:43

İçerik Devam Ediyor

Bursa’da yaşayan 70 yaşındaki Adem Yılmaz ile dostluğu filmlere ve belgesellere konu olan Yaren leylek, bu sene de kavuştu. Yaren, Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne bu yıl 15’inci kez geldi. Yaren ve Adem Amca’nın kavuşma anları ortaya çıktı. O anlarda “Yaren’e kavuştuk, gözümüz aydın” sözleri duyuldu. Adem Yılmaz, 'Yaren benim canım ciğerimdir' diyerek özleminin son bulduğunu aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaren leylek ve Adem Amca 15'inci kez kavuştu.

Yaren leylek ve Adem Amca 15'inci kez kavuştu.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin dostluğu 15 yıldır devam eden. Baharı müjdeleyen Yaren, 14 senedir her Şubat-Mart arası Adem Yılmaz’ın kayığına konarak dostuna selam veriyor. Tüm Türkiye’nin beklediği kavuşma 15’inci yılda da gerçekleşti. Yaren leylek ve Adem Amca 15’inci kez kavuştu. 

Yaren leyleğin 24 Şubat’ta geldiği ortaya çıktı. Ancak gelen leyleğin Yaren’in eşi Nazlı olduğundan şüphelenirken Adem Amca’nın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşıldı. 

Kavuşma anlarını görüntüleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper  Tüydeş tarafından görüntülendi.

Adem Yılmaz, Yaren leylekle kavuşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar yanılabiliyor. Başta Yaren her sene geldiği zaman çok zayıf bitkin küçülmüş halde oluyor. O yüzden eşine benzettik. Bana o gün ilgi göstermeyince eşi Nazlı sandık. Adam sandalıma konarak Yaren olduğunu ispatladı. Bu sene erken geldi. Bizi çok mutlu etti. Köyümüze bu sene en erken Yaren geldi. Köyün en yaşlığı leyleği. Yaren köyümüzün sembolü, benim de canım ciğerimdir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın