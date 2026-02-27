onedio
Resmen Haritadan Silindi! Eskiden Binlerce Kişinin Yaşadığı Dünyanın En Zehirli Kasabası

Resmen Haritadan Silindi! Eskiden Binlerce Kişinin Yaşadığı Dünyanın En Zehirli Kasabası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 17:00

Bir zamanlar canlı sokaklara, kalabalık ailelere ve umut dolu bir geleceğe sahip küçük bir kasaba düşün. Yıllar içinde zenginlik getiren madenler, aynı toprakların sonunu hazırladı. Toprağın altından çıkan kurşun ve ağır metaller yaşamı yavaş yavaş zehre çevirdi. Yetkililer sonunda tahliye kararı aldı ve kasaba haritadan silindi.

Kaynak

Bir zamanlar refahın simgesiydi, sonra yer altındaki gerçek ortaya çıktı

Bir zamanlar refahın simgesiydi, sonra yer altındaki gerçek ortaya çıktı

Picher, Oklahoma’da 20. yüzyılın başlarında kurşun ve çinko madenciliği sayesinde hızla büyüyen bir yerleşimdi. 1920’lere gelindiğinde nüfus yaklaşık 10 bine ulaştı ve bölge ABD’nin en önemli maden üretim merkezlerinden biri haline geldi. Yer altına yayılan tüneller, yüzeye çıkarılan atık yığınları ve devasa 'chat' tepeleri kasabanın her yanını kapladı.

Çocuklar oyunlarını bu gri tepeciklerin üzerinde oynuyor, yollar maden atıklarıyla yamalanıyordu. Dışarıdan gelenler çocuklara alaycı şekilde “chat rats” diyordu. O dönemde kimse bu tozların kurşun ve ağır metal yüklü ölümcül bir karışım olduğunu bilmiyordu.

Madenler sustu, zehirli su yükseldi ve kasaba yavaş yavaş terk edildi

Madenler sustu, zehirli su yükseldi ve kasaba yavaş yavaş terk edildi

1960’lara gelindiğinde üretim azaldı, 1967’de madencilik tamamen durdu. Su pompaları kapatılınca yer altı galerileri suyla doldu ve ağır metallerle kirlenmiş zehirli su yüzeye sızmaya başladı. Kurşun, çinko, kadmiyum ve demir içeren kirli akış çevredeki derelere karıştı.

1990’larda yapılan sağlık taramalarında çocukların yüzde 35’inde tehlikeli seviyede kurşun bulundu. 2004’te okul bahçelerinde ve oyun alanlarında yüksek ağır metal oranları tespit edilince ABD Çevre Koruma Ajansı zorunlu tahliye kararı aldı. Devlet, evleri satın alarak halkın bölgeden ayrılmasını sağladı.

Tehlike yalnızca kirli toprak değildi. Yer altında bırakılan 1.400’den fazla boşluk zamanla çökmeye başladı. Zemin her an çökebilecek durumdaydı ve kasaba zehirli çamurla dolu boşlukların üzerine kurulmuş hâle gelmişti.

Resmen yok oldu ama hafızalardan silinmedi

Resmen yok oldu ama hafızalardan silinmedi

2008’de kasabayı vuran kasırga 160 evi yıktı ve son direnişi de kırdı. Kalan sakinler tazminatları kabul ederek ayrıldı. 2013’te Picher belediyesi resmen feshedildi ve yerleşim tamamen hayalet kasabaya dönüştü. Günümüzde bölge yaşamak için fazla zehirli kabul ediliyor.

Buna rağmen her yıl aralık ayında eski sakinler geri dönüyor. Noel geçidi için sokaklar yeniden ışıklarla doluyor, insanlar şarkılar söylüyor ve anılarını paylaşıyor.

