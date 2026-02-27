Resmen Haritadan Silindi! Eskiden Binlerce Kişinin Yaşadığı Dünyanın En Zehirli Kasabası

Picher, Oklahoma’da 20. yüzyılın başlarında kurşun ve çinko madenciliği sayesinde hızla büyüyen bir yerleşimdi. 1920’lere gelindiğinde nüfus yaklaşık 10 bine ulaştı ve bölge ABD’nin en önemli maden üretim merkezlerinden biri haline geldi. Yer altına yayılan tüneller, yüzeye çıkarılan atık yığınları ve devasa 'chat' tepeleri kasabanın her yanını kapladı.

Çocuklar oyunlarını bu gri tepeciklerin üzerinde oynuyor, yollar maden atıklarıyla yamalanıyordu. Dışarıdan gelenler çocuklara alaycı şekilde “chat rats” diyordu. O dönemde kimse bu tozların kurşun ve ağır metal yüklü ölümcül bir karışım olduğunu bilmiyordu.