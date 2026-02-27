Lavabodan Gelen Kötü Kokulara Son! Temizlik Uzmanının Önerdiği 2 Basit Malzemeli Yöntem

Temizlik uzmanlarına göre mutfak lavaboları kötü koku oluşumuna en yatkın alanlardan sayılıyor. Gözle görülen yüzey temizlense bile gider içinde sabun tortusu, yağ kalıntısı, yiyecek parçaları ve nem birikmeye devam ediyor. Uzman temizleyici Jason’a göre tam da bu koşullar bakteri ve küf oluşumu için ideal ortam yaratıyor.

Sorunun çözümü ise pahalı kimyasallar gerektirmiyor. Uzmanlar karbonat, beyaz sirke ve sıcak su kombinasyonunun yağları çözmeye, sabun tortusunu gevşetmeye ve boru içindeki birikintileri yumuşatmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Yarım su bardağı karbonat giderden döküldükten sonra bir bardak beyaz sirke ekleniyor.

Köpürme etkisinin 10-15 dakika boyunca çalışmasına izin verildikten sonra kaynar su ile durulama yapılıyor. Aylık bakım rutini olarak uygulandığında mutfakta daha ferah bir koku hissi sağlanabiliyor.