Lavabodan Gelen Kötü Kokulara Son! Temizlik Uzmanının Önerdiği 2 Basit Malzemeli Yöntem

Gökçe Cici
27.02.2026 - 15:18

Mutfak pırıl pırıl görünürken ortamda rahatsız edici koku kalması oldukça can sıkıcı. Çoğu kişi kokunun çöp ya da tezgahtan geldiğini düşünse de asıl kaynak genellikle gider hattı oluyor. Yemek artıkları, sabun kalıntıları ve yağ tabakası zamanla borularda birikiyor. Nemli ortam ise bakteri ve küf oluşumunu hızlandırıyor. Neyse ki uzmanlara göre çözüm sanılandan çok daha kolay.

Lavabo temiz görünse bile kötü kokunun kaynağı çoğu zaman gider hattı oluyor.

Temizlik uzmanlarına göre mutfak lavaboları kötü koku oluşumuna en yatkın alanlardan sayılıyor. Gözle görülen yüzey temizlense bile gider içinde sabun tortusu, yağ kalıntısı, yiyecek parçaları ve nem birikmeye devam ediyor. Uzman temizleyici Jason’a göre tam da bu koşullar bakteri ve küf oluşumu için ideal ortam yaratıyor.

Sorunun çözümü ise pahalı kimyasallar gerektirmiyor. Uzmanlar karbonat, beyaz sirke ve sıcak su kombinasyonunun yağları çözmeye, sabun tortusunu gevşetmeye ve boru içindeki birikintileri yumuşatmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Yarım su bardağı karbonat giderden döküldükten sonra bir bardak beyaz sirke ekleniyor. 

Köpürme etkisinin 10-15 dakika boyunca çalışmasına izin verildikten sonra kaynar su ile durulama yapılıyor. Aylık bakım rutini olarak uygulandığında mutfakta daha ferah bir koku hissi sağlanabiliyor.

Koku sorununun arkasında yalnızca gider birikintileri değil, tesisat detayları da olabilir.

Tesisat uzmanlarına göre lavabonun alt kısmında yer alan U dirseği kötü kokuları engelleyen kritik görev üstleniyor. Dirsek içinde kalan su tabakası, kanalizasyon gazlarının mutfağa yükselmesini önleyen doğal bariyer görevi görüyor. Su seviyesinin düşmesi ya da boru içindeki birikintiler kokunun geri gelmesine yol açabiliyor.

Bunun yanında bulaşık sonrası yüzeyde kalan yağlı film, kuruyamayan su damlaları ve süzgeçte biriken mikroskobik yemek parçacıkları da koku oluşumunu tetikleyebiliyor.

