Mustafa Sarıgül, Benzini Bardak Fiyatını Söyleyerek Bardak Fırlattı

Artan benzin fiyatları herkesi isyan ettirirken, bu isyana Mustafa Sarıgül de sessiz kalmadı. Fiyatlara ve ekonomiye tepkisini çektiği videolarla gösteren Sarıgül, bir bardak benzin fiyatıyla bu kez karşımıza çıktı. Bardağı da fırlatan Sarıgül, 'benim vatandaşım bu tekeri nasıl döndürecek?' diye sordu.