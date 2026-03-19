Netanyahu, Bu Kez Basın Toplantısıyla "Hayatta" Olduğunu Söyledi

Binyamin Netanyahu, İran savaşıyla ilgili açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Basın toplantısına gazetecilere hitap ederek başlayan Netanyahu, “Öncelikle söylemek istiyorum ki hayattayım ve sizler de tanıklarısınız” ifadelerini kullandı.

Daha önce İran saldırılarında hayatını kaybettiği ve İsrail hükümetinin yaşadığını göstermek için yapay zekâ ile videolar ürettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.