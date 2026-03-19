Netanyahu, Bu Kez Basın Toplantısıyla "Hayatta" Olduğunu Söyledi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 23:54

Binyamin Netanyahu, İran saldırısında öldüğüne yönelik iddiaların ardından canlı yayında basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, “Hayattayım, sizler de tanıklarısınız” diyerek iddiaları yalanladı.

İran’a yönelik kara operasyonu tartışmalarına da değinen Netanyahu, “Havadan devrim yapamazsınız, bu doğru. Karada da bir unsur olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına bir kez daha "hayattayım" diyerek başladı.

Binyamin Netanyahu, İran savaşıyla ilgili açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Basın toplantısına gazetecilere hitap ederek başlayan Netanyahu, “Öncelikle söylemek istiyorum ki hayattayım ve sizler de tanıklarısınız” ifadelerini kullandı.

Daha önce İran saldırılarında hayatını kaybettiği ve İsrail hükümetinin yaşadığını göstermek için yapay zekâ ile videolar ürettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

"Ortadoğu'yu değiştireceğiz"

Binyamin Netanyahu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran’a yönelik kara operasyonu iddialarına da değindi. Netanyahu, “Havadan devrim yapamazsınız, bu doğru. Karada da bir unsur olması gerekir. Kara için birçok ihtimal var, bunları paylaşmama özgürlüğünü kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İran’ın planlarını gerçekleştiremeyecek düzeyde kapasite kaybına uğratıldığını savunan Netanyahu, “Ortadoğu’yu değiştireceğiz, size bunu vadediyorum” dedi. Savaşın süresine ilişkin ise “Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek” açıklamasını yaptı.

Netanyahu'dan Trump'a övgü de geldi.

Binyamin Netanyahu, İsrail’in ABD’yi savaşa çektiği yönündeki iddialara da yanıt verdi. Netanyahu, “Gerçekten birinin Donald Trump’a ne yapacağını söyleyebileceğini düşünüyor musunuz?” diyerek, Trump’ın kararlarını her zaman ABD’nin çıkarları ve gelecek nesiller doğrultusunda aldığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinen Netanyahu, “Amerikalılar Hürmüz Boğazı’nı açmak için yoğun çaba gösteriyor, biz de destek veriyoruz. Başarılı olurlarsa petrol fiyatları düşecek” dedi.

Hakan Karakoca
