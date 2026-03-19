Liverpool Cephesinde Galatasaray'a Ağır Eleştiriler Vardı: "Yere Yattılar, Yerlerde Yuvarlandılar"

Liverpool Cephesinde Galatasaray'a Ağır Eleştiriler Vardı: "Yere Yattılar, Yerlerde Yuvarlandılar"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 18:32

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıktı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield Road’da 4-0’lık yenilgi alarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşma sırasında kenarda verilen faullere sert tepki gösteren Arne Slot’un açıklamaları taraftarın tepkisini çekerken, Ekitike ile kulüp efsanesi Steven Gerrard’ın sözleri de sosyal medyada tartışma yarattı.

"3 dakikada bir yere yattılar."

"3 dakikada bir yere yattılar."

Arne Slot şunları söyledi: 'Kenardaki tepkileri bugün bilerek verdim, stresten dolayı değildi. Sadece buna odaklanmıştım. Rakipler sadece yere yatmak ve zaman geçirmek için buraya geliyorlar ve neredeyse hiç sakatlanmıyorlar. Galatasaray'ın Juventus maçını izlemiştim, orada ilk yarıda 14 kez yere yatmışlardı. Her 3 dakikada bir yere yattılar bu yüzden oyun un temposu tamamen kayboldu. Bugün de bunun önemli olacağını düşündüm. Bunu stresten dolayı yapmadım, bunun ortaya çıkmasını sağlamak için yaptım. Herkese bunu hissettirmek için yaptım. Bunu kabul edemeyiz, futbolu korumamız lazım. Futbolun bu yöne doğru gitmesi eğlenceli değil. Sözlerimle, mimiklerimle ve enerjimşe bunu çok net anlatmaya çalıştım. Bu gerçekten futbol için çok üzücü. Buna izin vermediğimiz için çok mutluyum.'

Ekitike'nin skor yorumu ise Galatasaraylıları hayli kızdırdı: "10-0 kazanabilirdik"

Ekitike'nin skor yorumu ise Galatasaraylıları hayli kızdırdı: "10-0 kazanabilirdik"

Maçı 1 golle tamamlayan Hugo Ekitike, daha fazla gol atabileceğini belirterek, 'Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik. Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık.' dedi.

Gerrard da Galatasaray'ın oyununu eleştirdi.

Gerrard da Galatasaray'ın oyununu eleştirdi.

Steven Gerrard, maçtan sonra yaptığı açıklamada 'Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
