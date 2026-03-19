Liverpool Cephesinde Galatasaray'a Ağır Eleştiriler Vardı: "Yere Yattılar, Yerlerde Yuvarlandılar"

Arne Slot şunları söyledi: 'Kenardaki tepkileri bugün bilerek verdim, stresten dolayı değildi. Sadece buna odaklanmıştım. Rakipler sadece yere yatmak ve zaman geçirmek için buraya geliyorlar ve neredeyse hiç sakatlanmıyorlar. Galatasaray'ın Juventus maçını izlemiştim, orada ilk yarıda 14 kez yere yatmışlardı. Her 3 dakikada bir yere yattılar bu yüzden oyun un temposu tamamen kayboldu. Bugün de bunun önemli olacağını düşündüm. Bunu stresten dolayı yapmadım, bunun ortaya çıkmasını sağlamak için yaptım. Herkese bunu hissettirmek için yaptım. Bunu kabul edemeyiz, futbolu korumamız lazım. Futbolun bu yöne doğru gitmesi eğlenceli değil. Sözlerimle, mimiklerimle ve enerjimşe bunu çok net anlatmaya çalıştım. Bu gerçekten futbol için çok üzücü. Buna izin vermediğimiz için çok mutluyum.'