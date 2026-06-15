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Belçika'nın Yıldızı Jeremy Doku, Eşinin Doğumu Nedeniyle Kamptan Ayrılmayı Düşünüyor

etiket Belçika'nın Yıldızı Jeremy Doku, Eşinin Doğumu Nedeniyle Kamptan Ayrılmayı Düşünüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 18:13
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Belçika Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Jeremy Doku'nun, ilk çocuğunun doğumuna yetişebilmek için Dünya Kupası kampından ayrılmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Belçikalı futbolcu için İngiltere'ye özel uçak tahsis edilmesi seçeneği de masada bulunuyor.

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Belçika, Doku'nun kararına kilitlenmiş durumda.

Belçika, Doku'nun kararına kilitlenmiş durumda.

Belçika Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Jeremy Doku, ilk kez baba olmanın heyecanını Dünya Kupası temposuyla aynı anda yaşıyor.

24 yaşındaki futbolcunun, eşi Shireen'in doğumu sırasında yanında olmak istediği belirtilirken, Belçika basınında yer alan haberlere göre oyuncunun gerektiği takdirde turnuva kampından ayrılabilmesi için çeşitli planlar hazırlandı.

Belçika ise Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazartesi günü Seattle'da Mısır ile karşı karşıya gelecek.

"Orada olmak istiyorum."

"Orada olmak istiyorum."

İşin kritik noktası ise doğum tarihinin turnuva takvimiyle çakışma ihtimali. Shireen'in temmuz ayının ikinci haftasında doğum yapmasının beklendiği, bu tarihin de Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına denk geldiği belirtiliyor. Belçika'nın turnuvada ilerlemesi halinde Jeremy Doku, kariyerinin en önemli organizasyonlarından biri ile ailesi arasında zor bir tercih yapmak durumunda kalabilir.

Ancak genç futbolcu bu konuda düşüncesini gizlemiyor. Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Her şey doğumun ne zaman gerçekleşeceğine bağlı ama bu benim ilk çocuğum, bu yüzden kesinlikle orada olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Doku tek değil.

Doku tek değil.

Sahaya olan sorumluluğunun da farkında olduğunu vurgulayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bana ne istediğimi sorarsanız, hiç kimse ilk çocuğunun doğumunu kaçırmak istemez. Ancak futbolun da kendine göre dinamikleri ve sorumlulukları olduğunu biliyorum. Bakalım, bir orta yol bulacağız.'

Belçika basınına göre, Doku’nun doğum nedeniyle İngiltere’ye gidiş gelişini kolaylaştırmak için özel uçak seçeneği değerlendiriliyor. Planın, oyuncunun hem ailevi sürece katılmasını hem de gerekirse takıma hızlı dönüşünü sağlamaya yönelik olduğu belirtiliyor. Ayrıca takım arkadaşı Brandon Mechele’nin de benzer bir heyecan yaşadığı, onun eşinin doğumunun ise yaklaşık bir hafta sonra beklendiği ifade ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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