Belçika'nın Yıldızı Jeremy Doku, Eşinin Doğumu Nedeniyle Kamptan Ayrılmayı Düşünüyor

İşin kritik noktası ise doğum tarihinin turnuva takvimiyle çakışma ihtimali. Shireen'in temmuz ayının ikinci haftasında doğum yapmasının beklendiği, bu tarihin de Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına denk geldiği belirtiliyor. Belçika'nın turnuvada ilerlemesi halinde Jeremy Doku, kariyerinin en önemli organizasyonlarından biri ile ailesi arasında zor bir tercih yapmak durumunda kalabilir.

Ancak genç futbolcu bu konuda düşüncesini gizlemiyor. Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Her şey doğumun ne zaman gerçekleşeceğine bağlı ama bu benim ilk çocuğum, bu yüzden kesinlikle orada olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.