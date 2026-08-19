Bilim Açıkladı: Her Gün Tüketilen Şekerli İçeceklerin Mide Kanseriyle Bağlantısı İlk Kez Kanıtlandı

Gastro Hep Advances tıp dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, günde sadece bir bardak bile olsa şeker ilaveli içecek tüketen kişilerin mide kanserine yakalanma ihtimali, bu sıvıları hayatından çıkaranlara kıyasla tam 2,45 kat daha yüksek. Bugüne kadar diyabet, obezite ve karaciğer sorunlarıyla anılan bu içeceklerin, ilk kez mide kanseriyle bu kadar net bir şekilde ilişkilendirilmesi tıp dünyasında büyük ses getirdi.

Araştırmanın başındaki isimlerden Massachusetts General Hospital uzmanı Dr. Andrew T. Chan, elde ettikleri bulguların ABD genelinde şekerli içeceklerle mide kanseri arasındaki bağı gözler önüne seren ilk somut kanıt olduğunu vurguluyor. Dünyada kansere bağlı can kayıplarında beşinci sırada yer alan mide kanserinin beslenme şeklimizle olan bağlantısı bugüne dek tam olarak çözülememişti. Ancak yeni veriler, bu ölümcül hastalığın gelişiminde gazlı içecekler, meyve suları ve sporcu içecekleri gibi şeker deposu sıvıların büyük bir rol oynayabileceğini açıkça gösteriyor.