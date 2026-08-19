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Bilim Açıkladı: Her Gün Tüketilen Şekerli İçeceklerin Mide Kanseriyle Bağlantısı İlk Kez Kanıtlandı

Bilim Açıkladı: Her Gün Tüketilen Şekerli İçeceklerin Mide Kanseriyle Bağlantısı İlk Kez Kanıtlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2026 - 09:28
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ABD'de yapılan ve 112 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceleyen yeni bir araştırma, her gün tüketilen şekerli içeceklerin mide kanserine yakalanma riskini yaklaşık iki buçuk kat artırdığını ortaya koydu. Bilim dünyasında yankı uyandıran bu çarpıcı keşif, masum görünen günlük beslenme alışkanlıklarımızın sağlığımız üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: https://www.science.com/sugar-sweeten...
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Her gün severek tükettiğimiz şekerli içeceklerin sağlığımıza zararlı olduğu hep konuşulur, ancak yeni bir bilimsel çalışma bu tehlikenin boyutlarını çok daha korkutucu bir seviyeye taşıdı.

Her gün severek tükettiğimiz şekerli içeceklerin sağlığımıza zararlı olduğu hep konuşulur, ancak yeni bir bilimsel çalışma bu tehlikenin boyutlarını çok daha korkutucu bir seviyeye taşıdı.

Gastro Hep Advances tıp dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, günde sadece bir bardak bile olsa şeker ilaveli içecek tüketen kişilerin mide kanserine yakalanma ihtimali, bu sıvıları hayatından çıkaranlara kıyasla tam 2,45 kat daha yüksek. Bugüne kadar diyabet, obezite ve karaciğer sorunlarıyla anılan bu içeceklerin, ilk kez mide kanseriyle bu kadar net bir şekilde ilişkilendirilmesi tıp dünyasında büyük ses getirdi.

Araştırmanın başındaki isimlerden Massachusetts General Hospital uzmanı Dr. Andrew T. Chan, elde ettikleri bulguların ABD genelinde şekerli içeceklerle mide kanseri arasındaki bağı gözler önüne seren ilk somut kanıt olduğunu vurguluyor. Dünyada kansere bağlı can kayıplarında beşinci sırada yer alan mide kanserinin beslenme şeklimizle olan bağlantısı bugüne dek tam olarak çözülememişti. Ancak yeni veriler, bu ölümcül hastalığın gelişiminde gazlı içecekler, meyve suları ve sporcu içecekleri gibi şeker deposu sıvıların büyük bir rol oynayabileceğini açıkça gösteriyor.

Bilim insanları bu çarpıcı sonuca ulaşabilmek için 1986 ile 2022 yılları arasını kapsayan devasa bir veri havuzunu kullandı.

Bilim insanları bu çarpıcı sonuca ulaşabilmek için 1986 ile 2022 yılları arasını kapsayan devasa bir veri havuzunu kullandı.

Toplamda 112 binden fazla insanın beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları on yıllar boyunca titizlikle takip edildi. Ortaya çıkan detaylı tablo ise oldukça endişe vericiydi. Risk dağılımına cinsiyet penceresinden bakıldığında, her gün şekerli içecek tüketen kadınların mide kanserine yakalanma ihtimalinin üç katına çıktığı, erkeklerde ise bu oranın iki kat civarında seyrettiği tespit edildi. Öte yandan araştırmada oldukça ilginç bir bulguya daha rastlandı; kanser yaptığı yönünde sürekli tartışmaların odağında olan yapay tatlandırıcılı içecekler ile mide kanseri arasında herhangi bir somut bağ bulunamadı.

Elbette uzmanlar, bu tarz geniş çaplı gözlem çalışmalarının doğrudan ve kesin bir 'sebep-sonuç' ilişkisi kurmak için tek başına yeterli olmadığının altını çiziyor. Bir başka deyişle, sadece şekerli içecek içmenin doğrudan mide kanserini başlattığı kesin bir dille söylenemez. Hastalığın gelişiminde genetik yatkınlıklar, aile geçmişi veya midedeki bazı zararlı bakteriler gibi diğer faktörlerin de payı bulunuyor. Ancak vücuda alınan aşırı şekerin kilo alımı, insülin direnci, hücre hasarı ve iltihaplanma gibi ciddi sorunlara yol açarak kanserli hücrelerin oluşumuna uygun bir zemin hazırladığı güçlü bir ihtimal olarak masada duruyor. Kesin biyolojik süreçlerin çözülmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, mevcut tablo sağlıklı bir yaşam için şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğini net bir şekilde özetliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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