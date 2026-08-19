Bilim Açıkladı: Her Gün Tüketilen Şekerli İçeceklerin Mide Kanseriyle Bağlantısı İlk Kez Kanıtlandı
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Kaynak: https://www.science.com/sugar-sweeten...
ABD'de yapılan ve 112 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceleyen yeni bir araştırma, her gün tüketilen şekerli içeceklerin mide kanserine yakalanma riskini yaklaşık iki buçuk kat artırdığını ortaya koydu. Bilim dünyasında yankı uyandıran bu çarpıcı keşif, masum görünen günlük beslenme alışkanlıklarımızın sağlığımız üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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Her gün severek tükettiğimiz şekerli içeceklerin sağlığımıza zararlı olduğu hep konuşulur, ancak yeni bir bilimsel çalışma bu tehlikenin boyutlarını çok daha korkutucu bir seviyeye taşıdı.
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Bilim insanları bu çarpıcı sonuca ulaşabilmek için 1986 ile 2022 yılları arasını kapsayan devasa bir veri havuzunu kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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