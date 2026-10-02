En Sağlıklı 9 Peynir Belli Oldu: Kaşar ve Beyaz Peynir Listeye Giremedi, Zirvede Mozzarella Var

Yumuşak dokulu ricotta, 28 gramda 42 kalori ve 2 gram protein içeriyor. Sodyum oranı yüzde 1,4 ile listedeki en düşük değerlerden biri.

Peynir altı suyu (whey) proteini barındırması öne çıkan yanı. Tatlı ya da tuzlu pek çok yemekte kullanılabildiği için mutfakta da esnek bir seçenek.