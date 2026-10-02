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En Sağlıklı 9 Peynir Belli Oldu: Kaşar ve Beyaz Peynir Listeye Giremedi, Zirvede Mozzarella Var

En Sağlıklı 9 Peynir Belli Oldu: Kaşar ve Beyaz Peynir Listeye Giremedi, Zirvede Mozzarella Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 07:35
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Sofraların değişmezi kaşar ve beyaz peynir bu kez listenin dışında kaldı. Healthline'ın besin değerlerini ve sağlık açısından öne çıkan özellikleri esas alarak hazırladığı değerlendirmede dünyanın en çok tüketilen 9 peyniri sıralandı; zirvede ise mozzarella var. Sıralamada sodyum, kalori, protein ve kalsiyum dengesi belirleyici oldu. 

Kaynak: Healthline

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Listenin zirvesinde sodyum ve kalorisi düşük mozzarella var.

Listenin zirvesinde sodyum ve kalorisi düşük mozzarella var.

Healthline'a göre 28 gramlık bir porsiyon mozzarella yaklaşık 85 kalori ve 6 gram protein içeriyor. Günlük sodyum ihtiyacının yalnızca yüzde 6'sını karşılaması, onu birçok peynirin önüne geçiriyor.

Yüksek nem oranlı bu yumuşak beyaz peynirin bazı çeşitlerinde probiyotik bakteriler de bulunabiliyor. Kalsiyum tarafında günlük değerin yüzde 11'ini sağlıyor.

Mavi damarlı rokfor listenin ikinci sırasında: 100 kalori, yüzde 12 kalsiyum.

Mavi damarlı rokfor listenin ikinci sırasında: 100 kalori, yüzde 12 kalsiyum.

Mavi peynir grubunda yer alan rokfor, 28 gramda 100 kalori ve 6 gram protein sunuyor. Günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 12'sini karşılayarak öne çıkıyor.

Öte yandan sodyum oranı yüzde 14'e kadar çıkıyor. Keskin aroması nedeniyle zaten az miktarda tüketilen peynirde porsiyon kontrolü önem taşıyor.

Feta, güçlü aromasıyla küçük porsiyonlarda bile doyuruyor.

Feta, güçlü aromasıyla küçük porsiyonlarda bile doyuruyor.

Koyun ya da koyun-keçi sütü karışımından üretilebilen fetanın 28 gramı yaklaşık 75 kalori ve 4 gram protein içeriyor. Healthline, peynirin konjuge linoleik asit (CLA) barındırdığını da kaydediyor.

Ancak sodyum miktarı günlük değerin yüzde 14'üne ulaşabiliyor. Tuz tüketimine dikkat edenlerin bu peyniri ölçülü yemesi gerekiyor.

Cottage peyniri, 23 kalorilik porsiyonuyla listenin en hafif üyesi.

Cottage peyniri, 23 kalorilik porsiyonuyla listenin en hafif üyesi.

Taneli yapısıyla bilinen cottage peyniri, 28 gramda yalnızca 23 kalori ve 3,3 gram protein veriyor. Sodyum oranı yüzde 4'te kalırken kalsiyum yüzde 2,3 düzeyinde.

Yüksek protein içeriğine karşılık düşük kalorili olması, onu tokluk sağlayan bir alternatif yapıyor.

Ricotta, peynir altı suyu proteinleriyle dikkat çekiyor.

Ricotta, peynir altı suyu proteinleriyle dikkat çekiyor.

Yumuşak dokulu ricotta, 28 gramda 42 kalori ve 2 gram protein içeriyor. Sodyum oranı yüzde 1,4 ile listedeki en düşük değerlerden biri.

Peynir altı suyu (whey) proteini barındırması öne çıkan yanı. Tatlı ya da tuzlu pek çok yemekte kullanılabildiği için mutfakta da esnek bir seçenek.

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Parmesan, 10 gram proteinle sıralamadaki en yüksek değere sahip.

Parmesan, 10 gram proteinle sıralamadaki en yüksek değere sahip.

Uzun süre olgunlaştırılan parmesan, 28 gramda 111 kalori ve 10 gram protein sunuyor. Günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 26'sını karşılaması da listedeki en yüksek oran.

Healthline, laktoz oranının çok düşük olduğunu belirtiyor; bu da laktoz intoleransı olanlar için avantaj sağlıyor. Sodyum ise yüzde 15 ile yüksek, bu yüzden küçük miktarlarda kullanılması öneriliyor.

Delikli görünümüyle tanınan İsviçre peynirinde sodyum yalnızca yüzde 2.

Delikli görünümüyle tanınan İsviçre peynirinde sodyum yalnızca yüzde 2.

28 gramlık porsiyonunda 111 kalori ve 8 gram protein bulunan İsviçre peynirinde sodyum, günlük değerin yalnızca yüzde 2'si kadar. Bu, listenin en düşük sodyum oranlarından biri.

Kalsiyum tarafında da yüzde 19 ile iddialı. Delikli yapısıyla ayırt edilen peynirin bazı çeşitleri daha da düşük sodyum içerebiliyor.

Dünyada en çok tüketilen peynirlerden cheddar sekizinci sırada.

Dünyada en çok tüketilen peynirlerden cheddar sekizinci sırada.

Cheddar, 28 gramda 115 kalori ve 7 gram protein içeriyor; kalsiyumda günlük değerin yüzde 15'ini karşılıyor. Healthline, peynirin K2 vitamini kaynağı olduğunu da hatırlatıyor.

Yağ ve sodyum miktarı nedeniyle (yüzde 8) porsiyon kontrolü gerekiyor. Listenin kalori açısından en yüklü üyesi de cheddar.

Keçi peyniri listeyi kapatıyor: 75 kalori, 5 gram protein.

Keçi peyniri listeyi kapatıyor: 75 kalori, 5 gram protein.

Kendine özgü aroması ve yumuşak yapısıyla bilinen keçi peyniri, inek sütü peynirlerinden farklı bir yapıya sahip. 28 gramı 75 kalori ve 5 gram protein içeriyor; sodyum yüzde 6, kalsiyum yüzde 3 düzeyinde.

Orta zincirli yağ asitleri barındırdığı için sindirimi bazı kişiler açısından daha kolay olabiliyor. Kaşar ve beyaz peynirin listeye neden giremediğine dair ayrıntılı bir açıklama ise yok; sıralama yalnızca değerlendirmeye alınan 9 çeşidi kapsıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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