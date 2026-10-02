En Sağlıklı 9 Peynir Belli Oldu: Kaşar ve Beyaz Peynir Listeye Giremedi, Zirvede Mozzarella Var
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Sofraların değişmezi kaşar ve beyaz peynir bu kez listenin dışında kaldı. Healthline'ın besin değerlerini ve sağlık açısından öne çıkan özellikleri esas alarak hazırladığı değerlendirmede dünyanın en çok tüketilen 9 peyniri sıralandı; zirvede ise mozzarella var. Sıralamada sodyum, kalori, protein ve kalsiyum dengesi belirleyici oldu.
Kaynak: Healthline
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Listenin zirvesinde sodyum ve kalorisi düşük mozzarella var.
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Mavi damarlı rokfor listenin ikinci sırasında: 100 kalori, yüzde 12 kalsiyum.
Feta, güçlü aromasıyla küçük porsiyonlarda bile doyuruyor.
Cottage peyniri, 23 kalorilik porsiyonuyla listenin en hafif üyesi.
Ricotta, peynir altı suyu proteinleriyle dikkat çekiyor.
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Parmesan, 10 gram proteinle sıralamadaki en yüksek değere sahip.
Delikli görünümüyle tanınan İsviçre peynirinde sodyum yalnızca yüzde 2.
Dünyada en çok tüketilen peynirlerden cheddar sekizinci sırada.
Keçi peyniri listeyi kapatıyor: 75 kalori, 5 gram protein.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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