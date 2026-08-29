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Yaşam
En İyi Peynir Markaları

En İyi Peynir Markaları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 20:18
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Peynir alırken artık sadece “hangisi daha lezzetli?” diye düşünmek yetmiyor. Market raflarında Pınar, Sütaş, Tahsildaroğlu ve Muratbey gibi yaygın markaların yanı sıra Atalay, Tire Süt Kooperatifi ve Gediz Çiftliği gibi daha yöresel üreticilerin de farklı peynir seçenekleri bulunuyor. Ancak marka kadar kullanılan sütün türü, yağ oranı, üretim yöntemi ve peynirin ne kadar olgunlaştırıldığı da lezzet ve kalite açısından belirleyici oluyor. Peki 2026'da peynir seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi peynir markaları hangi kategorilerde öne çıkıyor?

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Peynir Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Peynir Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Peynir alım kararlarında lezzet, besleyicilik ve gıda güvenliği dengesini kurabilmek için sütün kimyasal yapısından üretim teknolojisine kadar uzanan bir dizi teknik değişkenin dikkate alınması gerekmektedir. 2026 yılı pazar koşullarında tüketicilerin doğru ürüne ulaşabilmesi, yağ oranları, süt kaynakları ve mikrobiyolojik güvenlik parametrelerinin doğru analiz edilmesine bağlıdır.

Tam Yağlı mı, Yarım Yağlı mı? Yağ Oranının Lezzete ve Sağlığa Etkisi

Peynirde yağ, yalnızca enerji değeri yüksek bir besin bileşeni olmayıp, gıdanın reolojik (doku ve kıvam) ve organoleptik (tat ve aroma) niteliklerini doğrudan belirleyen temel faktördür. Süt yağı kütlesi, olgunlaşma sürecinde lipoliz tepkimelerine girerek serbest yağ asitlerine ve aroma bileşiklerine dönüşür. Tam yağlı peynirlerde (kuru maddede en az %45-%50 yağ içeren) kazein ağı içerisine hapsolmuş yağ kürecikleri, peynire yumuşak, kremamsı bir doku ve zengin bir damak hissi kazandırır.

Sağlık ve diyet gereksinimleri doğrultusunda tercih edilen yarım yağlı veya az yağlı peynirlerde ise kuru maddedeki yağ oranı %25 ila %30 seviyelerine geriler. Yağ oranının düşürülmesi, peynirin su tutma kapasitesini ve dokusal esnekliğini olumsuz etkileyebilir; bu durum sert ve kauçuğumsu bir yapıya yol açabilir. Perakende pazarında, az yağlı beyaz peynirler kilogram başına ortalama 259,80 TL seviyesinden alıcı bulurken, tam yağlı blok peynirler ve özel spesiyaliteler ürünün niteliğine göre 500 TL ile 850 TL/kg bandına kadar yükselmektedir. Kalp-damar sağlığı ve kalori kontrolü açısından yarım yağlı ürünler avantaj sağlasa da, olgunlaşmış geleneksel peynirlerin karakteristik aromasını arayan tüketiciler için tam yağlı seçenekler öne çıkmaktadır.

İnek, Koyun ve Keçi Sütü: Süt Türünün Peynir Karakterine Etkisi

Peynirin aromatik profili, yapısı ve rengi, kullanılan sütün türüyle doğrudan ilintilidir. Farklı memeli türlerinin sütleri, yağ küreciği çapları, yağ asidi dağılımları ve protein (kazein) oranları bakımından belirgin farklılıklar gösterir:

  • İnek Sütü: Bilye büyüklüğündeki yağ kürecikleri ve yüksek beta-karoten içeriği nedeniyle inek sütünden yapılan peynirler hafif sarımsı bir renge ve nötr, yumuşak bir aroma profiline sahiptir. Endüstriyel peynirciliğin temelini oluşturur.

  • Koyun Sütü: Kuru madde, protein ve süt yağı oranı en yüksek süt türüdür. Koyun sütünden üretilen peynirler, yüksek yağ oranı sayesinde damakta yoğun, kalıcı ve zengin bir tat bırakır. Beyaz rengiyle öne çıkar ve uzun süreli olgunlaşmaya oldukça elverişlidir.

  • Keçi Sütü: Yağ küreciklerinin çapı küçük olduğu için sindirimi son derece kolaydır. İçerisinde bulunan kaproik, kaprilik ve kaprik asitler peynire kendine özgü, hafif keskin ve ferahlatıcı bir aroma kazandırır. Keçi peynirleri de karotenoid transferi olmaması nedeniyle tam beyaz renktedir.

Peynircilikte bu sütlerin tek başına kullanımı kadar, belirli oranlarda harmanlanması ('paçal' yöntemi) da yaygındır. Coğrafi işaretli Ezine peyniri gibi özel ürünlerde koyun (%45), keçi (%40) ve inek (%15) sütlerinin mevsimsel kombinasyonu zorunlu kılınmaktadır. Hammadde maliyetlerine bağlı olarak, keçi ve koyun sütü ağırlıklı teneke peynirlerin 18 kilogramlık ambalaj fiyatları 12.500 TL seviyelerine ulaşırken, saf inek sütü tenekeleri 11.500 TL civarında fiyatlanmaktadır.

Pastörize mi, Çiğ Süt mü? Olgunlaşma Süresi ve Güvenlik Kriterleri

Sütün işlenme şekli, gıda güvenliği ve lezzet derinliği arasındaki hassas dengeyi belirler. Pastörizasyon (genellikle 72°C'de 15 saniye), sütte bulunabilecek Brucella, Listeria monocytogenes ve Escherichia coli gibi olası patojen mikroorganizmaları tamamen elimine eder. Ancak bu ısısal işlem, sütün doğal florasında yer alan faydalı laktik asit bakterilerini ve bazı ısıya hassas enzimleri de etkisiz hale getirir. Bu nedenle pastörize sütten yapılan peynirlerde lezzet profilini standardize etmek amacıyla dışarıdan laktik kültür eklenir.

Çiğ sütten yapılan geleneksel peynirler ise sütün alındığı meranın florasını, mevsimsel aromalarını ve yerel mikroorganizmaları muhafaza ederek son derece kompleks ve özgün lezzet bileşenleri geliştirir. Çiğ süt kullanımında biyolojik riskleri bertaraf etmenin tek yasal ve bilimsel yolu, yeterli olgunlaştırma süresidir. Türk Gıda Kodeksi ve uluslararası gıda güvenliği normlarına göre, çiğ sütten üretilen peynirlerin patojen riskinden arınması için en az 90 ila 120 gün boyunca salamurada veya özel olgunlaştırma odalarında bekletilmesi şarttır. Bu süre zarfında oluşan laktik asit, düşen pH ve artan tuz konsantrasyonu zararlı bakterileri yok eder.

En İyi Peynir Markaları: Peynir Türüne Göre - 2026

En İyi Peynir Markaları: Peynir Türüne Göre - 2026

Peynir çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin mutfak kültürlerinden birine sahip olan Türkiye'de, her peynir kategorisi kendine has üretim teknikleri ve bölgesel uzmanlıklar gerektirir. 2026 yılı pazar verileri ışığında öne çıkan kategoriler ve markalar detaylandırılmıştır.

En İyi Beyaz Peynir Markaları: Kahvaltının Vazgeçilmezi

Klasik beyaz peynir segmentinde hem endüstriyel ölçekte üretim yapan ulusal markalar hem de Trakya ve Güney Marmara bölgesinde yoğunlaşan geleneksel mandıralar rekabet etmektedir. Trakya bölgesinin yüksek kaliteli sütleriyle üretim yapan Edirne Akgünler Peynircilik, özellikle tam yağlı koyun peynirleriyle gurme tüketicilerin ilk tercihlerindendir. Kırklareli merkezli Gürkaşlar ve Süzülmüş Kardeşler, paçal süt kullanımı ve dengeli asitlik-tuz oranlarıyla öne çıkmaktadır. Yaygın market ağında ise kalite standardını koruyan Ünal ve Tahsildaroğlu gibi markalar, erişilebilirlik ve süreklilik açısından ilk sıralarda yer alır. Katkısız, geleneksel mayalama tekniklerini uygulayan üreticilerin tam yağlı veya çeşnili (kekikli, maydanozlu) özel beyaz peynirlerinin kilogram fiyatı 850 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

En İyi Kaşar Peyniri Markaları: Taze ve Eski Kaşar Seçenekleri

Kaşar peyniri üretimi, telemeye uygulanan haşlama (sıcak suda yoğurma) işlemiyle karakteristik esnek yapısını kazanır. Taze kaşar ve eski kaşar arasındaki temel fark, nem oranı ve olgunlaşma süresidir.

Taze kaşar, haşlama sonrası kalıplanıp kısa sürede pazara sunulan, yüksek nemli ve hafif aromalı bir peynirdir. Gediz Çiftliği gibi Madra Dağı yaylalarında otlayan hayvanların sütünü kullanan butik üreticiler, az tuzlu ve doğal taze kaşar çeşitlerini kilogramı 550 TL bandında sunmaktadır. Piyasada standart taze kaşar fiyatları 670 TL ila 725 TL/kg arasında değişmektedir.

Eski kaşar ise en az 60-90 gün boyunca özel mahzenlerde veya soğuk hava depolarında kurutularak olgunlaştırılır; bu süreçte suyunu kaybeder, kabuk bağlar ve proteoliz sonucu sert, gözeneksiz ve keskin bir aroma kazanır. Kırklareli yöresinin önde gelen üreticilerinden Özyıkılmaz Süt Ürünleri, eski kaşar kategorisinde geleneksel lezzeti sunan referans markalardandır. Yükseloğulları ve piyasadaki kaliteli eski kaşarların kilogram fiyatı 2026 yılı itibarıyla 970 TL ila 975 TL seviyelerindedir.

En İyi Tulum Peyniri Markaları: Erzincan ve İzmir Menşeli Ürünler

Tulum peyniri, Türk peynir kültürünün en köklü üyelerinden biridir ve coğrafi koşullara göre iki ana tipe ayrılır:

  • Erzincan (Şavak) Tulum Peyniri: Yüksek yaylalarda otlayan koyunların sütünden elde edilen telemelerin baskılanması, ufalanması, kemik tuzuyla tuzlanarak koyun veya keçi derilerine (veya gıdaya uygun plastik/teneke kaplara) sıkıca basılmasıyla üretilir. Döküntülü, az nemli ve oldukça keskin bir tada sahiptir. Akpınar Yöresel Ürünler, Ertulum ve Emre Peynircilik Erzincan tulumu pazarında uzmanlaşmış lider markalardır.

  • İzmir (Salamuralı) Tulum Peyniri: Erzincan tulumundan farklı olarak tenekelerde, salamura suyu içerisinde olgunlaştırılır. Yapı olarak daha sert, kalıp halinde kesilebilen ve delikli bir dokuya sahiptir. Tire Süt Kooperatifi, salamuralı İzmir tulum peynirinde doğallığı ve yüksek gıda güvenliğini temsil eden önde gelen üreticilerdendir.

Ayrıca Karaman sınırları içerisinde yer alan 35 metre derinliğe ve 233 metre uzunluğa sahip tabii mağarada olgunlaştırılan Divle Obruk Tulum Peyniri, mağaranın özgün mikrobiyotası sayesinde tulum yüzeyinde oluşan kırmızımsı-gök rengi küf florasıyla dünyanın en özel gurme peynirleri arasında gösterilmektedir. Piyasadaki teneke ve bidon tulum peynirlerinin kilogram fiyatı ortalama 795 TL civarındadır.

Ezine, Mihaliç ve Örgü Peyniri: Coğrafi İşaretli Yerel Lezzetler

Coğrafi işaret tescili, peynirin üretildiği bölgenin iklim, mera ve geleneksel ustalık mirasını koruma altına alır.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi ve Kaz Dağları eteklerinde üretilen Ezine Peyniri, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilini de alarak uluslararası koruma kazanmıştır. Bu tescil, Avrupa pazarlarında sahte Ezine adı altında satılan taklit ürünlerin önüne geçilmesini sağlamıştır. Atalay Ezine Peyniri, coğrafi işaret şartnamesinden önce de uyguladığı geleneksel paçal reçetesiyle kategorinin referans markası kabul edilir. Bergaz Gıda, Altınkılıç, Yelken ve Yükseloğulları bölgenin tescilli diğer güçlü üreticilerindendir. Ezine peynirinde uzun süre salamurada bekletilerek sertleştirilmiş versiyonlar yemeklik ve böreklik kullanımda yoğun aroma verirken, yumuşak versiyonlar kahvaltılık olarak öne çıkar.

Balıkesir ve Bursa yöresine ait Mihaliç (Kelle) Peyniri, 2017 yılında coğrafi işaret tescili almış, iri gözenekli, sert ve oldukça tuzlu bir peynirdir. Izgaralık ve fırınlık kullanıma çok uygun olan bu peynir, sepet kalıplarda şekillendirildiğinde Sepet Peyniri adını alır. Gediz Çiftliği gibi üreticilerin Manyas/Mihaliç peynirleri kilogramı 700 TL seviyesinde satılmaktadır. Güneydoğu Anadolu yöresine özgü Örgü Peyniri ve Doğu Anadolu'nun Çeçil/Sivil peynirleri ise teli esnek dokuları ve haşlama teknolojileriyle çerezlik tüketimde geniş bir pazar payına sahiptir.

En İyi Peynir Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Peynir Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Türkiye peynir pazarı; ulusal dağıtım ağına sahip gıda devleri, uzmanlaşmış orta ölçekli markalar ve yerel değerleri koruyan kooperatifler olmak üzere üç ana sütun üzerinde yükselmektedir.

Pınar ve Sütaş: Türkiye'nin En Yaygın Yerli Peynir Markaları

Pınar ve Sütaş, Türkiye genelinde en gelişmiş soğuk zincir lojistik ağına ve yüksek işleme kapasitesine sahip iki büyük sanayi kuruluşudur. Her iki marka da sütün çiftlikten toplanmasından paketlenmesine kadar geçen süreçte otomatize kalite kontrol sistemleri uygular. Süzme peynir, taze beyaz peynir, krem peynir ve üçgen peynir gibi endüstriyel olarak yüksek homojenlik gerektiren kategorilerde pazar lideridirler. Standart lezzet profili ve yüksek hijyen güvencesi sunmaları, toplu tüketim ve günlük ev içi kullanımda bu markaları öne çıkarmaktadır.

Tahsildaroğlu ve Muratbey: Çeşit Zenginliğiyle Öne Çıkan Yerli Markalar

  • Tahsildaroğlu: Geleneksel peynir reçetelerini endüstriyel ölçekte kalite bozulumuna uğratmadan üretmeyi hedefleyen marka, özellikle Ezine ve bölgesel peynir kategorilerinde uzmanlaşmıştır. Tahsildaroğlu Ezine Peyniri; %45 koyun, %40 keçi ve %15 inek sütü karışımından oluşan özgün formülüyle dikkat çeker. Marka ayrıca 'Truva' serisi yumuşak peynirler ve lor muadili taneli 'Kırık Peynir' gibi ürün çeşitleriyle segmentasyon sağlamaktadır.

  • Muratbey: Peynir sektöründe inovasyon ve form farklılaştırması denilince ilk akla gelen markadır. 'Burgu', 'Sürmeli', 'Anadolu Ailesi' gibi tescilli şekil ve dokulara sahip ürünleriyle çocuklara ve genç nesile peynir tüketimini sevdirmeyi başarmıştır. Ayrıca tuz oranı düşürülmüş ve D vitamini ile zenginleştirilmiş fonksiyonel peynir seçenekleriyle niş pazarlarda güçlüdür.

Butik Mandıralar ve Kooperatifler: Küçük Ölçekli Yerli Üreticiler

Son yıllarda tüketicilerin endüstriyel gıdalardan uzaklaşarak izlenebilir gıdaya yönelmesi, kooperatif ve butik üreticilerin pazar payını artırmıştır:

  • Tire Süt Kooperatifi: İzmir'in Tire ilçesinde 1967 yılında kurulan ve 2000'li yıllardan itibaren entegre bir gıda markasına dönüşen kooperatif, 2000'den fazla aile işletmesinin sütünü işlemektedir. Sertifikalı organik tarım alanlarından (örneğin Aydın Arif Gürdal Çiftliği) toplanan sütlerle üretilen Organik Beyaz Peynir, İzmir Tulumu ve Çeçil peyniri çeşitleri gıda güvenliği ve kırsal kalkınma modeli açısından örnek teşkil eder.

  • Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ): 1930 yılından bu yana Cumhuriyet mirası olarak faaliyet gösteren tesislerde, taze sütten pastörize edilerek üretilen beyaz peynir ve kaşar peynirleri bulunur. Kamu güvencesi ve katkısız geleneksel üretim anlayışı nedeniyle yüksek tüketici güvenine sahiptir.

  • Kırklareli Dokuzhöyük Kooperatifi ve Bölgesel Projeler: Trakya'nın yerel kooperatifleri ile Balıkesir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/GMKA desteğiyle kurulan butik mandıralar; İvrindi koyun kelle peyniri, Bigadiç çeri başı keçi peyniri ve Dursunbey Kızılöz bezde katık peyniri gibi unutulmaya yüz tutmuş mikro-yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkarmaktadır.

Peynir Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Peynir Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Peynir fiyatları; sütün türüne (inek, koyun, keçi), verim oranlarına (1 kg sert peynir için kullanılan süt miktarı), olgunlaşma süresince katlanılan depolama/enerji maliyetlerine ve ambalaj tipine göre şekillenmektedir.

Kilogram Bazında Peynir Türlerine Göre Güncel Fiyat Karşılaştırması

2026 yılı pazar verileri doğrultusunda perakende ve üretici satış kanallarındaki kilogram fiyatları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur:

Teneke ve Ekonomik Boy Alım: En Avantajlı Peynir Paketleri

Büyük aileler, toplu tüketim yerleri veya uzun vadeli stok yapmak isteyen tüketiciler için teneke alımları kilogram başına maliyeti ciddi oranda düşürmektedir. 18 kilogramlık standart teneke alımlarında:

  • İnek Peyniri Teneke (18 KG): 11.500 TL (Kg birim fiyatı ~638 TL).

  • Keçi/Koyun Peyniri Teneke (18 KG): 12.500 TL (Kg birim fiyatı ~694 TL).

  • Coğrafi İşaretli Ezine Teneke (18 KG): Marka ve olgunlaşma derecesine göre 13.450 TL ila 15.820 TL arasında değişmektedir (Kg birim fiyatı ~747 TL - 878 TL).

Küçük vakumlu 350 gramlık paketlerin birim kilogram maliyeti ambalaj ve dilimleme işçiliği sebebiyle 800 TL - 900 TL bandını aşabilirken, teneke alımı yapıldığında kilogram bazında %15 ila %25 arasında tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca teneke ambalajlar ışığı bütünüyle kestiği için peynir yağlanmasının ve oksitlenmenin önüne geçer.

Premium ve Coğrafi İşaretli Peynirler: Fiyat Farkı Hak Ediyor mu?

Premium ve coğrafi işaretli peynirlerde görülen fiyat farkı, arkasındaki üretim ekonomisiyle doğrudan açıklanabilir. Standart taze inek peyniri için yaklaşık 7-8 litre süt yeterli olurken, tam olgunlaşmış 1 kg eski kaşar veya sert tulum peyniri için 11-12 litre süt gerekmektedir. Bunun yanı sıra, peynirin depolarda 6 ila 12 ay boyunca ideal nem (%90-95) ve sıcaklık (+4°C ila +8°C) koşullarında bekletilmesi, ciddi bir iklimlendirme ve finansman maliyeti doğurur. Sadece belirli mevsimlerde ve Kaz Dağları veya Munzur yaylalarındaki florayla beslenen hayvanların sütünden yapılan bu özel peynirler, sundukları aromatik derinlik ve katkısız üretim süreçleri düşünüldüğünde fiyat farkını hak eden niteliktedir.

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SSS: Peynir Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Peynir Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Peynir Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

'En iyi peynir markası' tanımı, tüketicinin damak tadına ve peynirden beklentisine göre değişiklik gösterir:

  • Coğrafi İşaretli Ezine Kategorisinde: Geleneksel paçal oranlarına sadakati ve tarihsel uzmanlığıyla Atalay ve Tahsildaroğlu.

  • Eski Kaşar ve Trakya Peynirlerinde: Doğal olgunlaştırma süreçlerini başarıyla yöneten Kırklareli Özyıkılmaz ve Edirne Akgünler.

  • Organik ve Güvenilir Kooperatif Üretiminde: Sürdürülebilir çiftçi modeli ve izlenebilir süt kalitesiyle Tire Süt Kooperatifi ve Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ).

  • Geleneksel Tulum Peynirinde: Otantik yayla üretimi yapan Akpınar Yöresel ve Ertulum.

Peynir Nasıl Saklanmalı? Tuzlu Su ve Buzdolabı Rehberi

Peynir, canlı bir gıdadır; olgunlaşma ve solunum süreçleri ambalaj içerisinde de devam eder. Peyniri doğru saklamak için şu bilimsel ilkeler izlenmelidir:

  • Kendi Salamurasından Ayırmayın: Beyaz peynir ve salamuralı tulumlar kendi peynir altı sulu salamurasında saklanmalıdır. Yüzeyin hava ile teması sararmaya ve kurumaya yol açar. Salamura suyu azaldıysa, içme suyuna kaynatılıp soğutulmuş kaya tuzu eklenerek taze salamura hazırlanmalıdır.

  • Ambalaj Seçimi: Peyniri streç filme sıkıca sarmak hava almasını engeller, terlemeye ve hızlı küflenmeye neden olur. Peyniri nefes alabilen balmumu kâğıdına veya yağlı pişirme kâğıdına sarmak en ideal yöntemdir.

  • Buzdolabı Konumu: Peynirler için en uygun sıcaklık +2°C ile +4°C arasıdır. Buzdolabının en soğuk rafları dokuyu bozabileceğinden, sıcaklık ve nemin en kararlı olduğu sebzelik bölmesi tercih edilmelidir.

  • Koku ve Hijyen: Peynir, ortamdaki kokuları sünger gibi çeker. Soğan, sarımsak gibi gıdalardan uzak, kapalı cam veya çelik saklama kaplarında muhafaza edilmelidir. Tek kullanımlık plastik dondurma veya yoğurt kapları kimyasal migrasyon ve hijyen riski taşıdığı için saklama kabı olarak kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır.

  • Tüketim İpucu: Peynir sadece tüketileceği kadar dilimlenmelidir; bütün haldeki peynir her zaman daha uzun ömürlüdür. Servis yapılmadan 10-15 dakika önce oda sıcaklığına çıkarılan peynir, saklı aromalarını tam olarak dışarı vurur. Beyaz peynir dışındaki peynirler asla suyla yıkanmamalıdır, su ile temas lezzet kaybına yol açar.

Peynir Dondurulabilir mi? Lezzet ve Doku Üzerindeki Etkisi

Gıda mühendisliği ve soğuk zincir prensipleri açısından peynirin derin dondurucuda (-18°C) dondurulması kesinlikle önerilmemektedir.

Dondurma işlemi sırasında peynirin içerisindeki serbest su molekülleri donarak buz kristalleri oluşturur. Bu kristaller peynirin protein (kazein) matrisini ve yağ ağını fiziksel olarak tahrip eder. Sert peynirlerde -10°C derecesi kritik yapısallık bozulma sınırıdır. Dondurulup çözündürülen peynirlerde şu olumsuzluklar meydana gelir:

  • Dokusal Bozulma: Peynir çözündüğünde suyunu salar (sinerezis), ufalanan, unumsu ve çiğnerken kumlu bir yapıya dönüşür.

  • Lezzet ve Aroma Kaybı: Peynire karakteristik tadını veren uçucu aromatik yağlar dondurma ve çözündürme sürecinde kaybolur.

Yalnızca rende kalıbında börek veya pizza malzemesi olarak pişirilerek kullanılacak taze kaşar veya mozzarella tipi peynirler kısa süreli dondurulabilir. Ancak kahvaltılık olarak tüketilecek olgunlaştırılmış Ezine, eski kaşar veya tulum peynirleri kesinlikle dondurucuya konulmamalı, +2°C ile +4°C arasında buzdolabında muhafaza edilmelidir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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