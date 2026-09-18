Konserinde Tacize Uğrayan Demet Akalın İlk Açıklamayı Yaptı: "İki Kere İtekledim!"
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Geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne alan Demet Akalın, konser sonrasında yaşadığı bir olayla gündeme gelmişti. Sanatçı, bir kişinin kendisine yakın temas kurduğunu öne sürerek güvenlik ekibine tepki göstermiş, olayı polise bildirdiğini açıklamıştı. Şimdi ise Akalın, o anları kendi ağzından anlatarak merak edilen pek çok detayı netliğe kavuşturdu.
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Demet Akalın, 1990'ların sonunda Sebebim şarkısıyla sahneye çıkıp pop müziğinin akılda kalan seslerinden biri oldu.
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Sanatçı, geçen gün İstanbul'da verdiği konserin ardından tacize uğradığını belirterek gündeme gelmişti.
Akalın, olayın ardından açıklama yaparak elleme olmadığını ama kişiyi iki kez ittiğini söyledi.
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