Konserinde Tacize Uğrayan Demet Akalın İlk Açıklamayı Yaptı: "İki Kere İtekledim!"

Akalın, sahne performansının bitiminde bir kişinin kendisine defalarca yakın temasta bulunduğunu öne sürmüştü. Güvenlik ekibine 'Alın şunu, polise söyledim' diyerek tepki gösteren sanatçı, 'Her tarafımı elledi ya' sözleriyle yaşadığı şoku özetlemişti. Olayın ardından eşi Okan Kurt'la birlikte alanı hızla terk eden Akalın, konuyla ilgili polise bilgi verildiğini duyurmuştu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bularak gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Hayranları ve magazin basını, sanatçının konu hakkında daha ayrıntılı bir açıklama yapmasını bekliyordu. Akalın, 'Elleme, sıkma gibi bir şey yok, fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana, 'Git' dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi.' ifadelerini kullandı.