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Konserinde Tacize Uğrayan Demet Akalın İlk Açıklamayı Yaptı: "İki Kere İtekledim!"

Konserinde Tacize Uğrayan Demet Akalın İlk Açıklamayı Yaptı: "İki Kere İtekledim!"

Konser Demet Akalın Taciz
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
18.09.2026 - 09:35
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Geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne alan Demet Akalın, konser sonrasında yaşadığı bir olayla gündeme gelmişti. Sanatçı, bir kişinin kendisine yakın temas kurduğunu öne sürerek güvenlik ekibine tepki göstermiş, olayı polise bildirdiğini açıklamıştı. Şimdi ise Akalın, o anları kendi ağzından anlatarak merak edilen pek çok detayı netliğe kavuşturdu.

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Demet Akalın, 1990'ların sonunda Sebebim şarkısıyla sahneye çıkıp pop müziğinin akılda kalan seslerinden biri oldu.

Demet Akalın, 1990'ların sonunda Sebebim şarkısıyla sahneye çıkıp pop müziğinin akılda kalan seslerinden biri oldu.

Gölcük doğumlu sanatçı, kariyerinde Evli Mutlu Çocuklu, Bebek, Çalkala ve Türkan gibi hit parçalara imza attı. Sahne performanslarındaki enerjisi kadar samimi ve doğrudan açıklamalarıyla da magazin gündeminde sık sık yer aldı. Rising Star Türkiye'nin ilk sezonunda Gülben Ergen, Fuat Güner ve Mustafa Sandal'la birlikte jüri koltuğuna oturan Akalın, televizyon ekranlarında da tanınan bir isim haline geldi. Yıllar içinde çıkardığı albümlerle listelerin tepesine yerleşen sanatçı, sahnedeki enerjik performansları ve gündem yaratan açıklamalarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü. Eşi Okan Kurt'la birlikte magazin basınının en çok takip ettiği çiftler arasında gösteriliyor ve ikilinin özel hayatına dair paylaşımları da yakından takip ediliyor.

Sanatçı, geçen gün İstanbul'da verdiği konserin ardından tacize uğradığını belirterek gündeme gelmişti.

Sanatçı, geçen gün İstanbul'da verdiği konserin ardından tacize uğradığını belirterek gündeme gelmişti.

Akalın, sahne performansının bitiminde bir kişinin kendisine defalarca yakın temasta bulunduğunu öne sürmüştü. Güvenlik ekibine 'Alın şunu, polise söyledim' diyerek tepki gösteren sanatçı, 'Her tarafımı elledi ya' sözleriyle yaşadığı şoku özetlemişti. Olayın ardından eşi Okan Kurt'la birlikte alanı hızla terk eden Akalın, konuyla ilgili polise bilgi verildiğini duyurmuştu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bularak gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Hayranları ve magazin basını, sanatçının konu hakkında daha ayrıntılı bir açıklama yapmasını bekliyordu. Akalın, 'Elleme, sıkma gibi bir şey yok, fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana, 'Git' dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi.' ifadelerini kullandı.

Detaylar:

Akalın, olayın ardından açıklama yaparak elleme olmadığını ama kişiyi iki kez ittiğini söyledi.

Akalın, olayın ardından açıklama yaparak elleme olmadığını ama kişiyi iki kez ittiğini söyledi.

Sanatçı yaptığı açıklamada, 'Elleme, sıkma gibi bir şey yok, fakat defalarca geldi' diyerek olayın boyutunu netleştirdi. Akalın, sözlerine şöyle devam etti: 'O kadar yakın temastaydı ki bana, git dedim, gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiçbir şey değişmedi.' Sanatçının bu sözleri, olayın ardından merakla beklenen ilk detaylı anlatım olması nedeniyle kısa sürede geniş yankı buldu. İddiayla ilgili yasal sürecin ilerleyip ilerlemediğine dair ise henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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