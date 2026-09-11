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Demet Akalın'ın O Efsanevi Parçasını Oylarınızla Seçiyoruz!

etiket Demet Akalın'ın O Efsanevi Parçasını Oylarınızla Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
11.09.2026 - 16:01
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Hayatımızda eşsiz bir ses var: Demet Akalın! Hem şarkıları hem de enerjisiyle bizi kendine aşık eden Demet Akalın'ın en iyi şarkısını seçiyoruz, hem de sizin oylarınızla!

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Demet Akalın'ın en iyi şarkısı hangisi? İyice düşünüp cevap ver lütfen!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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