Ünlü Şarkıcıların İlk Albüm Çıkış Yılının Tarihini Bilebilecek misin?
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Bazı sanatçıları o kadar uzun zamandır dinliyoruz ki ilk albümlerini ne zaman çıkardıklarını düşününce insanın beyninde küçük bir “Dur ya, o kadar olmuş mu?” krizi yaşanıyor. Senden istediğimiz tek şey, sanatçının ilk stüdyo albümünün hangi yıl çıktığını bulman. Ama şimdiden söyleyelim, bazı seçenekler arasında yalnızca bir yıl var!
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1. Taylor Swift ile başlayalım! Kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümü Taylor Swift hangi yıl yayımlandı?
2. Rihanna'nın kariyerini başlatan Music of the Sun albümü hangi yıl çıktı?
3. Adele'in daha adından bile yaşını ele veren ilk albümü 19 hangi yıl müzikseverlerle buluştu?
4. Lady Gaga'nın dünyaya “Ben geldim!” dediği ilk albümü The Fame hangi yıl yayımlandı?
5. Beyoncé, Destiny's Child sonrasında ilk solo stüdyo albümü Dangerously in Love'ı hangi yıl çıkardı?
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6. “Baby” dönemlerine ışınlanıyoruz! Justin Bieber'ın ilk stüdyo albümü My World 2.0 hangi yıl yayımlandı?
7. Billie Eilish'in WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? isimli ilk stüdyo albümü hangi yıl çıktı?
8. Dua Lipa'nın kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümü Dua Lipa hangi yıl yayımlandı?
9. Bruno Mars'ın Doo-Wops & Hooligans isimli ilk albümü hangi yıl çıktı?
10. Ariana Grande'nin ilk stüdyo albümü Yours Truly hangi yıl yayımlandı?
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11. Miley Cyrus'ın Meet Miley Cyrus adlı ilk solo albümü hangi yıl yayımlandı?
12. The Weeknd'in ilk stüdyo albümü Kiss Land hangi yıl çıktı?
13. Son olarak, Harry Styles'ın One Direction sonrası kendi adını taşıyan ilk solo albümü Harry Styles hangi yıl yayımlandı?
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