Ünlü Şarkıcıların İlk Albüm Çıkış Yılının Tarihini Bilebilecek misin?

Bazı sanatçıları o kadar uzun zamandır dinliyoruz ki ilk albümlerini ne zaman çıkardıklarını düşününce insanın beyninde küçük bir “Dur ya, o kadar olmuş mu?” krizi yaşanıyor. Senden istediğimiz tek şey, sanatçının ilk stüdyo albümünün hangi yıl çıktığını bulman. Ama şimdiden söyleyelim, bazı seçenekler arasında yalnızca bir yıl var!

Bakalım müzik hafızan bizi şaşırtabilecek mi?

O zaman, Haydi Testee!👇