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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027 Asgari Ücret Tahminini Verdi: "Zam Yüzde 25 ile 30 Arasında Olabilir"

SGK Uzmanı Melis Elmen 2027 Asgari Ücret Tahminini Verdi: "Zam Yüzde 25 ile 30 Arasında Olabilir"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 23:43
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te katıldığı programda 2027 yılı asgari ücret beklentisini değerlendirdi. Elmen, hesaplamalara dayanak olabilecek enflasyon tahminine ve artışın kıdem tazminatına etkisine de değindi. Konuşmanın ayrıntıları haberin devamında.

Kaynak - YENİÇAĞ

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Melis Elmen, 2027 asgari ücret beklentisini açıkladı.

Melis Elmen, 2027 asgari ücret beklentisini açıkladı.

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki 'Çalışma Hayatım' programında 2027 yılı asgari ücreti için yüzde 25 ile 30 arasında bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi. Elmen'e göre 2027 için konuşulabilecek en düşük asgari ücret 33 bin lira, en yüksek rakam ise 36 bin 500 lira civarında. Yüzde 30 oranında bir artış gerçekleşmesi hâlinde asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 liraya ulaşacağını ifade eden Elmen, yüzde 28,5 seviyesinde veya yüzde 25-28 aralığında bir artışın da gündeme gelebileceğini kaydetti.

Hesaplamalar Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine dayanıyor.

Hesaplamalar Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine dayanıyor.

Elmen, hesaplamaların Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahmini üzerinden yapılabileceğini belirtti. Yüzde 28,4 seviyesindeki tahmini ve yıl sonu için yüzde 29,61 beklentisini referans gösteren Elmen, bu rakamlarla farklı zam oranlarının uygulanabileceğini vurguladı.

Asgari ücret artışı kıdem tazminatına aynı oranda yansımayacak.

Asgari ücret artışı kıdem tazminatına aynı oranda yansımayacak.

Elmen, asgari ücrette yapılacak artışın kıdem tazminatına aynı oranda yansımayacağını söyledi. Kıdem tazminatı tavanı memur emekli aylığındaki artış oranına göre belirlendiği için memur maaşlarındaki artış yüzde 7 seviyesinde kalırsa tavandaki artış da yüzde 7 olacak. Asgari ücret görüşmeleri kapsamında kurulacak komisyona ilişkin ise Elmen, işçi tarafının komisyona katılıp katılmayacağının ilerleyen süreçte belli olacağını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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