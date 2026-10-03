SGK Uzmanı Melis Elmen 2027 Asgari Ücret Tahminini Verdi: "Zam Yüzde 25 ile 30 Arasında Olabilir"

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki 'Çalışma Hayatım' programında 2027 yılı asgari ücreti için yüzde 25 ile 30 arasında bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi. Elmen'e göre 2027 için konuşulabilecek en düşük asgari ücret 33 bin lira, en yüksek rakam ise 36 bin 500 lira civarında. Yüzde 30 oranında bir artış gerçekleşmesi hâlinde asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 liraya ulaşacağını ifade eden Elmen, yüzde 28,5 seviyesinde veya yüzde 25-28 aralığında bir artışın da gündeme gelebileceğini kaydetti.