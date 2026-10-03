SGK Uzmanı Melis Elmen 2027 Asgari Ücret Tahminini Verdi: "Zam Yüzde 25 ile 30 Arasında Olabilir"
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te katıldığı programda 2027 yılı asgari ücret beklentisini değerlendirdi. Elmen, hesaplamalara dayanak olabilecek enflasyon tahminine ve artışın kıdem tazminatına etkisine de değindi. Konuşmanın ayrıntıları haberin devamında.
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Melis Elmen, 2027 asgari ücret beklentisini açıkladı.
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Hesaplamalar Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine dayanıyor.
Asgari ücret artışı kıdem tazminatına aynı oranda yansımayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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