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Ekonomist Muhammed Bayram 2027 Asgari Ücret, Emekli ve Memur Maaşı İçin Rakam Verdi

Ekonomist Muhammed Bayram 2027 Asgari Ücret, Emekli ve Memur Maaşı İçin Rakam Verdi

Asgari Ücret Memur Zammı Emekli Zammı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 16:31
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Ocak ayında memur, emekli ve asgari ücretlinin cebine girecek zam için geri sayım sürüyor. Ekonomist Muhammed Bayram, yıl sonu tablosuna dair dikkat çeken rakamlar paylaştı. Bayram, maaş artışlarının yanı sıra 65 yaş aylığından engelli aylığına, çocuk yardımından kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde oluşması beklenen yeni tutarları tek tek sıraladı.

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Asgari ücret 2027 ne kadar olacak?

Asgari ücret 2027 ne kadar olacak?

Ekonomist Muhammed Bayram, asgari ücret, emekli ve memur maaş zammına dair tahminde bulundu. Bayram'a göre enflasyon 2026'yı yüzde 28 ile 30 arasında bir seviyede kapatacak. Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 28'ler civarında bulunurken Orta Vadeli Program'da bu oran yüzde 28,4 olarak yer alıyor. Piyasanın beklentisi ise yüzde 29 dolaylarında.

Asgari ücret tahminini açıklayan Bayram, yüzde 30 civarında bir artış beklediğini kaydetti.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığı takdirde 36 bin TL'ye ulaşacak.

Asgari ücret 2026 ne kadar?

1 Ocak 2026 itibarıyla net asgari ücret 28.075,50 TL olarak belirlendi.

Emekli ve memur maaş zammı 2027 nasıl olacak?

Emekli ve memur maaş zammı 2027 nasıl olacak?

Memur ve emeklilerin ocak zammı, son 6 aylık enflasyon farkı üzerinden şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri açısından ikinci 6 aylık enflasyon farkının yüzde 10'lar civarında oluşabileceğini belirten Bayram, en düşük memur maaşının 76 ile 77 bin lira aralığına çıkmasını öngördü.

65 yaş aylığı 8 bin liraya, ağır engelli aylığı 9 bin 300 liraya çıkabilir.

65 yaş aylığı 8 bin liraya, ağır engelli aylığı 9 bin 300 liraya çıkabilir.

Bayram'ın paylaştığı rakamlar arasında en çok dikkat çekenler sosyal yardım kalemleri oldu. Şu anda 7 bin 257 lira olan 65 yaş aylığının 8 bin lira bandına çıkması bekleniyor. Evde bakım yardımı ise 15 bin 700 liradan 17 bin 300 liraya yükselebilir.

Engelli aylıklarında da belirgin bir artış öngörülüyor. Yüzde 40 ile 69 arasında engel oranına sahip vatandaşlara ödenen 5 bin 193 liralık aylığın 6 bin 250 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelliler için verilen 8 bin 600 liralık aylığın ise 9 bin 300 liraya çıkması hesaplanıyor. 0-6 yaş arası çocuklar için ödenen 787 liralık yardımın da 843 ile 856 lira arasına yükselmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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