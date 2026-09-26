Ekonomist Muhammed Bayram 2027 Asgari Ücret, Emekli ve Memur Maaşı İçin Rakam Verdi
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Ocak ayında memur, emekli ve asgari ücretlinin cebine girecek zam için geri sayım sürüyor. Ekonomist Muhammed Bayram, yıl sonu tablosuna dair dikkat çeken rakamlar paylaştı. Bayram, maaş artışlarının yanı sıra 65 yaş aylığından engelli aylığına, çocuk yardımından kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde oluşması beklenen yeni tutarları tek tek sıraladı.
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Asgari ücret 2027 ne kadar olacak?
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Emekli ve memur maaş zammı 2027 nasıl olacak?
65 yaş aylığı 8 bin liraya, ağır engelli aylığı 9 bin 300 liraya çıkabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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