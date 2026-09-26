Ekonomist Muhammed Bayram 2027 Asgari Ücret, Emekli ve Memur Maaşı İçin Rakam Verdi

Bayram'ın paylaştığı rakamlar arasında en çok dikkat çekenler sosyal yardım kalemleri oldu. Şu anda 7 bin 257 lira olan 65 yaş aylığının 8 bin lira bandına çıkması bekleniyor. Evde bakım yardımı ise 15 bin 700 liradan 17 bin 300 liraya yükselebilir.

Engelli aylıklarında da belirgin bir artış öngörülüyor. Yüzde 40 ile 69 arasında engel oranına sahip vatandaşlara ödenen 5 bin 193 liralık aylığın 6 bin 250 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelliler için verilen 8 bin 600 liralık aylığın ise 9 bin 300 liraya çıkması hesaplanıyor. 0-6 yaş arası çocuklar için ödenen 787 liralık yardımın da 843 ile 856 lira arasına yükselmesi bekleniyor.