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Tarihin En Lüks Treni İstanbul'a Geliyor

Tarihin En Lüks Treni İstanbul'a Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 16:31
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Dünyanın en ünlü lüks trenlerinden Venice Simplon-Orient-Express, bu yılki ikinci İstanbul seferi için geri sayıma geçti. Tarihin en lüks treninin İstanbul'daki durakları merak edildi. Sosyal medyada bu değişikliğe dair yayılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi.

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Tarihin en lüks treni İstanbul'a geliyor. Orient Express İstanbul durakları belli oldu.

Tarihin en lüks treni İstanbul'a geliyor. Orient Express İstanbul durakları belli oldu.

Dünyanın en ünlü lüks trenlerinden Venice Simplon-Orient-Express, İstanbul'a geliyor. Trenin İstanbul duraklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Orient Express'e ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren paylaşımların açıkça dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Açıklamada iki tarihi garda restorasyon çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı. Bu nedenle Orient Express yolcularının da diğer ana hat trenlerinde olduğu gibi Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda inip bineceği vurgulandı.

DMM'nin aktardığına göre tren, yolcularını Bakırköy'de bıraktıktan sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecek. Merkez, yaşanan durumun tamamen tarihi mirasın korunması ve teknik bakım çalışmalarıyla ilgili olduğunun altını çizdi.

twitter.com

'Bazı sosyal medya hesaplarında Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin yer alan iddialar açıkça dezenformasyon içermektedir.

Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmaları sürmektedir. 

Çalışmalar nedeniyle diğer ana hat trenleri gibi Venice Simplon-Orient-Express yolcuları için de Halkalı’da değil, Bakırköy Garı’nda iniş ve biniş gerçekleştirilecektir.

Söz konusu tren, yolcularını Bakırköy’de indirdikten sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı’ya çekilecektir.

Süreç tamamen tarihi mirası koruma ve teknik düzenleme çalışmalarından ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülasyonları yayanlar hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.'

Tren 30 Eylül'de saat 17.40'ta Bakırköy'de olacak, 2 Ekim'de İstanbul'dan ayrılacak.

Tren 30 Eylül'de saat 17.40'ta Bakırköy'de olacak, 2 Ekim'de İstanbul'dan ayrılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın paylaştığı programa göre Paris'ten hareket eden tren; Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ilerleyerek 30 Eylül sabahı saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak. Aynı gün 17.40'ta Bakırköy Garı'na ulaşacak olan tren, yolcularını indirdikten sonra 19.10'da boş olarak Halkalı'ya hareket edecek.

Halkalı'da iki gece boyunca teknik ve operasyonel işlemlerin yapılacağı tren, ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy'e gönderilecek. Dönüş yolculuğu 2 Ekim günü saat 12.00'de Bakırköy'den başlayacak, tren aynı gün 22.05'te Kapıkule'den yurt dışına çıkacak.

İngiltere merkezli Belmond şirketinin işlettiği Paris-İstanbul-Paris hattındaki bu sefer, trenin 2026'daki ikinci Türkiye ziyareti olacak. Ekim ayında Venedik, Paris ve Roma'dan İstanbul'a düzenlenecek Macar özel tren seferleri de programda yer alıyor.

İlk seferini 1883'te yapan Orient Express, Agatha Christie'nin 'Doğu Ekspresinde Cinayet' romanıyla dünya çapında bir efsaneye dönüştü. Trenin bugünkü versiyonu 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu ve 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 15 vagondan oluşuyor ve yaklaşık 80 yolcu taşıyor. Önceki ziyaretlerinde yolcularını Sirkeci Garı'nda karşılayan tren için İstanbul'daki buluşma noktası, restorasyon tamamlanana kadar Bakırköy olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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