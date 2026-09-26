Tarihin En Lüks Treni İstanbul'a Geliyor
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Dünyanın en ünlü lüks trenlerinden Venice Simplon-Orient-Express, bu yılki ikinci İstanbul seferi için geri sayıma geçti. Tarihin en lüks treninin İstanbul'daki durakları merak edildi. Sosyal medyada bu değişikliğe dair yayılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi.
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Tarihin en lüks treni İstanbul'a geliyor. Orient Express İstanbul durakları belli oldu.
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Tren 30 Eylül'de saat 17.40'ta Bakırköy'de olacak, 2 Ekim'de İstanbul'dan ayrılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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