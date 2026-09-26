Tarihin En Lüks Treni İstanbul'a Geliyor

Dünyanın en ünlü lüks trenlerinden Venice Simplon-Orient-Express, İstanbul'a geliyor. Trenin İstanbul duraklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Orient Express'e ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren paylaşımların açıkça dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Açıklamada iki tarihi garda restorasyon çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı. Bu nedenle Orient Express yolcularının da diğer ana hat trenlerinde olduğu gibi Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda inip bineceği vurgulandı.

DMM'nin aktardığına göre tren, yolcularını Bakırköy'de bıraktıktan sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecek. Merkez, yaşanan durumun tamamen tarihi mirasın korunması ve teknik bakım çalışmalarıyla ilgili olduğunun altını çizdi.