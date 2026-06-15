İstanbul’un Tarihi Simgelerinden Biri Olan Haydarpaşa Garı’ndaki Restorasyon Çalışmalarında Sona Gelindi
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İstanbul’un simgelerinden biri olan Haydarpaşa Garı’nda, 2010 yılında yaşanan yangının ardından detaylı restorasyon çalışması başlatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokolle yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Tarihi yapının Marmara Denizi’ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı.
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İstanbul’un mimari şaheserlerinden biri olan Haydarpaşa Garı’ndaki yıllardır süren çalışmalarda yeni bir eşik aşıldı.
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Çalışmaları yerinde takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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