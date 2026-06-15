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İstanbul’un Tarihi Simgelerinden Biri Olan Haydarpaşa Garı’ndaki Restorasyon Çalışmalarında Sona Gelindi

İstanbul’un Tarihi Simgelerinden Biri Olan Haydarpaşa Garı’ndaki Restorasyon Çalışmalarında Sona Gelindi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2026 - 10:33
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İstanbul’un simgelerinden biri olan Haydarpaşa Garı’nda, 2010 yılında yaşanan yangının ardından detaylı restorasyon çalışması başlatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokolle yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Tarihi yapının Marmara Denizi’ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı.

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İstanbul’un mimari şaheserlerinden biri olan Haydarpaşa Garı’ndaki yıllardır süren çalışmalarda yeni bir eşik aşıldı.

İstanbul’un mimari şaheserlerinden biri olan Haydarpaşa Garı’ndaki yıllardır süren çalışmalarda yeni bir eşik aşıldı.

Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken, Haydarpaşa Garı’nın özgün mimari detayları yeniden görünür hâle geldi.

İstanbul’un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin silüetindeki güçlü görünümüne kavuştu.

Çalışmaları yerinde takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı

Çalışmaları yerinde takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı
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'Haydarpaşa Garı’nda yürüttüğümüz kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık.

Marmara Denizi’ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdık.

İstanbul’un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı.

Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor; tamamlandığında İstanbul’a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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