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Temizlik Anlayışına Göre Evrene Gönderdiğin Mesaj Ne?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Evrene Gönderdiğin Mesaj Ne?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 10:31
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Daha önce temizlik stilinin karakterini yansıttığını mutlaka görmüşsündür. Peki temizlik alışkanlıklarının hayat isteklerinle ilgili olabileceğini biliyor muydun? Çünkü yaptığın seçimler ne kadar sıradan görünse de belirli amaca ya da duyguya hizmet ediyor. 

Hazırsan temizlik rutinlerinin arkasındaki gizli mesajı birlikte öğrenelim!

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1. Temizlik denilince aklına gelen ortam nasıl olur?

2. Peki düzenli uyguladığın bir temizlik rutinin var mı?

3. Temizlik yapacak olduğunda nasıl bir planı takip edersin?

4. Peki genellikle temizliğe başladığın yer bunlardan hangisi olur?

5. Temizlik içi alışveriş yapacağında alacağın temel malzemeler neler olur?

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6. Şu an kıyafet dolabını açsak nasıl bir manzarayla karşılaşırız?

7. Sabah uyandığında tekrarladığın rutin neye benzer?

8. Evi baştan aşağı temizleyip yorgunluk kahveni içerken hissettiğin şey nedir?

"Ben her şeyin en iyisini hak ediyorum."

Senin temizlik anlayışın ve temizliğe bakış şeklin, hayatta her şeyin en iyisini istediğini gösteriyor. Sen evrene hep standartları yüksek olan mesajlar gönderiyorsun. Kusursuzluk, başarı ve çalışkanlık senin kodlarına işlediğinden kalitesiz ve gösterişsiz şeylere gelemiyorsun. Üstelik hayattaki en ince detayı bile düşündüğünden, bir şey dilerken asla bu detayları belirtmeyi ihmal etmiyorsun. Adeta hep, kontrol sende olsun ister gibisin!

"Huzurlu bir yaşam istiyorum."

Senin temizlik şeklin, evrenden hep huzur dilediğini gösteriyor. Evini tam bir yuva olarak kurguladığından doğal bir akışa sahipsin. Bu nedenle temizlik işlerini arada bir savsaklıyor ama enerjin yerine gelince en iyi şekilde yapmasını da biliyorsun. Sadece 'önce ben' dediğin için duygularını ön plana koyarak yaşıyorsun. Evrene bir mesaj gönderirken de hep iç huzuru, mutluluğu ve konfor ihtiyaçlarını bu mesaja dahil ediyorsun.

"Yeniliğe, harekete ve hayatımda daha çok renge ihtiyacım var."

Senin temizlik stilin, rengarenk ve sıra dışı bir yaşam istediğinin en iyi kanıtı. Yaşam alanının düzenli olması gerektiğini çok düşünmüyorsun, çünkü daha çok kişisel keyiflerine odaklanıyorsun. Elbette düzensiz ve dağınık bir ortamda da yaşamıyorsun ama başkalarıyla aynı olma fikrine hiç haz etmiyorsun. Bu nedenle özellikle mevsim geçişlerinde ya da eve sıfırdan düzen getirilecek durumlarda, resmen enerji dolup taşıyorsun. Bu renkli kişiliğinle evrenden sürekli yenilik, farklılık ve başkalaşım istiyorsun!

"Hayatımdaki sınırlar çok belli, herkes geçemez."

Senin temizlik alışkanlıkların, ne kadar disiplinli ve net isteklerin olduğunu gösteriyor. Temizliği sadece ortalığı düzenlemek olarak değil, mikrop ve bakterileri yok etmek olarak görüyorsun. Kimyasallar, leke ve kireç sökücüler sana resmen huzur veriyor. Bu özelliğinle evrene hep hayatındaki sınırların net olduğu mesajını gönderiyor, bu sınırlara davetsiz misafirlerin giremeyeceğini söylüyorsun.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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