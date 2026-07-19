Temizlik Anlayışına Göre Evrene Gönderdiğin Mesaj Ne?
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Daha önce temizlik stilinin karakterini yansıttığını mutlaka görmüşsündür. Peki temizlik alışkanlıklarının hayat isteklerinle ilgili olabileceğini biliyor muydun? Çünkü yaptığın seçimler ne kadar sıradan görünse de belirli amaca ya da duyguya hizmet ediyor.
Hazırsan temizlik rutinlerinin arkasındaki gizli mesajı birlikte öğrenelim!
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1. Temizlik denilince aklına gelen ortam nasıl olur?
2. Peki düzenli uyguladığın bir temizlik rutinin var mı?
3. Temizlik yapacak olduğunda nasıl bir planı takip edersin?
4. Peki genellikle temizliğe başladığın yer bunlardan hangisi olur?
5. Temizlik içi alışveriş yapacağında alacağın temel malzemeler neler olur?
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6. Şu an kıyafet dolabını açsak nasıl bir manzarayla karşılaşırız?
7. Sabah uyandığında tekrarladığın rutin neye benzer?
8. Evi baştan aşağı temizleyip yorgunluk kahveni içerken hissettiğin şey nedir?
"Ben her şeyin en iyisini hak ediyorum."
"Huzurlu bir yaşam istiyorum."
"Yeniliğe, harekete ve hayatımda daha çok renge ihtiyacım var."
"Hayatımdaki sınırlar çok belli, herkes geçemez."
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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