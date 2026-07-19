Temizlik Anlayışına Göre Evrene Gönderdiğin Mesaj Ne?

Senin temizlik şeklin, evrenden hep huzur dilediğini gösteriyor. Evini tam bir yuva olarak kurguladığından doğal bir akışa sahipsin. Bu nedenle temizlik işlerini arada bir savsaklıyor ama enerjin yerine gelince en iyi şekilde yapmasını da biliyorsun. Sadece 'önce ben' dediğin için duygularını ön plana koyarak yaşıyorsun. Evrene bir mesaj gönderirken de hep iç huzuru, mutluluğu ve konfor ihtiyaçlarını bu mesaja dahil ediyorsun.