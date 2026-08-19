Senin Temizlik Gününü Tahmin Ediyoruz!
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Bazılarımız temizliği büyük bir organizasyon olarak görürken bazılarımız ise minik bir görev olarak ele alırız. Bu testle birlikte günlük alışkanlıklarını ve temizlik anlayışını öğrenebiliriz. Böylece hangi gün temizlik yaptığını da bulabiliriz!
Hazırsan, başlayalım!
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1. İlk olarak! Evde küçük bir dağınıklık gördün diyelim, ne yaparsın?
2. Temizlik için seni motive eden şey nedir?
3. Hafta sonu planın vardı ama iptal oldu. Ne yaparsın?
4. Temizlik yaparken nasıl ilerlersin?
5. Sence bir ev ne sıklıkla temizlenmeli?
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6. Son olarak! Temizlik malzemeleri konusunda iyi misin?
Senin temizlik günün çarşamba!
Senin temizlik günün cumartesi!
Senin temizlik günün pazar!
Senin temizlik günün yok!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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