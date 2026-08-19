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Senin Temizlik Gününü Tahmin Ediyoruz!

etiket Senin Temizlik Gününü Tahmin Ediyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 16:04
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Bazılarımız temizliği büyük bir organizasyon olarak görürken bazılarımız ise minik bir görev olarak ele alırız. Bu testle birlikte günlük alışkanlıklarını ve temizlik anlayışını öğrenebiliriz. Böylece hangi gün temizlik yaptığını da bulabiliriz! 

Hazırsan, başlayalım!

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1. İlk olarak! Evde küçük bir dağınıklık gördün diyelim, ne yaparsın?

2. Temizlik için seni motive eden şey nedir?

3. Hafta sonu planın vardı ama iptal oldu. Ne yaparsın?

4. Temizlik yaparken nasıl ilerlersin?

5. Sence bir ev ne sıklıkla temizlenmeli?

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6. Son olarak! Temizlik malzemeleri konusunda iyi misin?

Senin temizlik günün çarşamba!

Senin temizlik günün çarşamba!

Haftanın tam ortası senin temizlik zamanın! Pazartesi sendromunu atlattıktan sonra ev işlerine odaklanabiliyorsun. Hafta sonunu temizliğe ayırmak sana mantıklı gelmiyor. Bu yüzden çarşamba günü etrafı topluyorsun. 

Temizliğe başlamadan önce liste yapmayı seviyorsun. Etrafı biraz toparladıktan sonra toz alıp süpürge yapıyor gibisin. Çok yorulmak istemediğin için mola vererek ilerliyorsun. Çarşamba günleri yaptığın bu minik temizlik sayesinde haftanın geri kalanında rahat oluyorsun!

Senin temizlik günün cumartesi!

Senin temizlik günün cumartesi!

Hafta içi zaten yoğun oluyorsun. Bu yoğunluk sırasında temizlik işleri birikiyor olabilir. Hafta sonu ise kollarını sıvıyorsun! Cumartesi sabahı müziği açarak temizlik yapıyor olabilirsin. İlk önce kahveni hazırlayıp sonra bütün evi toplamaya başlıyor olabilirsin. 

Evin tüm havasını değiştirmek istiyorsun. Bu yüzden detaylara odaklanıyorsun. Fakat saatlerce temizlik yapmana gerek yok! Minik aralar vererek enerjini koruyabilirsin.

Senin temizlik günün pazar!

Senin temizlik günün pazar!

Temizlik yaparken eğlenenlerdensin! Pazar günü senin için hem toparlanma hem de keyif günü. Sabah hemen yataktan çıkmak yerine yavaş yavaş hareket ediyor olabilirsin. Sonra sevdiğin bir müziği açarak temizliğe başlıyor gibisin. 

Temizlik yapmayı sadece iş olarak görmüyorsun. Evin havasını değiştirmek için bir fırsat! Temizliği küçük bölümlere ayırarak yaptığın için gözünde büyümüyor ve eğlenmeye devam ediyorsun.

Senin temizlik günün yok!

Senin temizlik günün yok!

Takvimlere bağlı bir şekilde yaşamayı sevmiyorsun! Temizlik günü belirlemek hiç sana göre değil. Evinin durumuna bakıyorsun ve temizliğe ihtiyaç var mı, yok mu diye düşünüyorsun. Eğer gerek yoksa üzerinde bir baskı hissetmiyorsun. 

Bazen mutfaktan başlarken bazen banyoya giriyor olabilirsin. Evi tek seferde temizlemek zorunda da hissetmiyorsun. Tabii işleri fazla ertelemek birikmeye neden olabilir. Bu yüzden katı olmayan bir rutin oluşturulabilir.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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