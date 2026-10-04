Maaş Artıyor Ama Para Neden Hala Yetmiyor? Kübra Çetin "Beyaz Yaka Tuzağı"nı Anlattı

Çetin'in paylaşımına göre gelir arttıkça yaşam standardının yükselmesi; tüketim alışkanlıkları, çevresel baskı, statü algısı ve aidiyet duygusuyla birleşince insan farkında olmadan bir tüketim döngüsüne giriyor. Bu döngü şu şekilde işliyor:

1. Daha çok kazan: Maaşa zam geliyor ya da daha yüksek gelirli bir işe geçiliyor.

2. Daha çok harca: Daha iyi bir ev, daha sık dışarıda yemek, daha pahalı marka tercihleri gibi harcama kalemleri gelirle birlikte büyüyor.

3. Daha fazlasına ihtiyaç duy: Yeni alışkanlıklar zamanla vazgeçilmez hale geliyor ve bir önceki yaşam tarzı yetersiz görünmeye başlıyor.

4. Daha çok çalış: Büyüyen harcamaları karşılamak için daha yüksek gelire ve daha yoğun bir çalışma temposuna ihtiyaç duyuluyor.

Bu tablo finans dünyasında 'yaşam tarzı enflasyonu' olarak da biliniyor. Özellikle çevresindekilerle kıyaslanarak yaşayan beyaz yakalıların bu döngüye girmesi daha kolay oluyor, çünkü yükselen statü, beraberinde yükselen bir harcama beklentisi getiriyor. Sorun, harcamanın kendisinden çok onun otomatik hale gelmesinde yatıyor. Gelirdeki artışın ne kadarının birikime, ne kadarının tüketime gideceği bilinçli bir şekilde belirlenmediğinde, maaş ne kadar artarsa artsın cüzdan aynı hızla boşalıyor.

Çetin'in paylaşımını bitirdiği soru da bu yüzden dikkat çekici: Bu döngü gerçekten özgürlük mü, yoksa özgürlüğü sürekli erteleyen bir yaşam tarzı mı? Daha fazla kazanmanın sonunda özgürlük değil de daha fazla harcama kalıyorsa, çalışma temposu da hiç azalmıyor.