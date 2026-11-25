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Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Üniversitesi'nin inşaatının yapım aşamasında vincin halatlarının kopması nedeniyle çelik bloklar yaklaşık 30 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, düşen çelik bloklar nedeniyle site otoparkında bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.
Olay saat 11.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokağı üzerinde meydana geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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