İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 'fuhuş', 'yasaklı madde ticareti', 'yasaklı madde temin etme' ile 'yasaklı madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini duyurdu.