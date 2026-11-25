Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturmasında 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi: İlk Görüntüler Ortaya Çıktı
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi. İlk görüntüler ortaya çıktı. Gelin, soruşturmanın kapsamına, adliyeye sevk edilen isimlere ve süreçte gelinen son noktaya birlikte bakalım.
Kaynak: Çağdaş Evren Şenlik
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturmada adı geçen ünlü isimler arasında Özcan Deniz ve Deniz Çakır da bulunuyor.
Gözaltına alınan 24 şüpheli Adli Tıp'ta test verdikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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