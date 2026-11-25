İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan Deniz, işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ünlü ismin adliyeye geldiği anlar kameralara yansıdı.

Adliye önünde bekleyen gazeteciler, ünlü ismi görür görmez 'Özcan Bey, bir şey söyleyecek misiniz?' diye seslendi.

Özcan Deniz ise uzun bir açıklama yapmadı: 'Hiçbir yerden çıkış yok, şu ifadeyi bitirelim. Gerekli açıklamayı yapalım' dedi ve savcılığa ifade vermek üzere içeri geçti.

Gözaltı haberinin duyulmasıyla birlikte Özcan Deniz'in adı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü ismin sözleri, ifade sürecinin ardından kamuoyuna bir açıklama yapacağı şeklinde yorumlandı. Özcan Deniz'e yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.