Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alınan Özcan Deniz Adliyeye Getirildi, İşte İlk Görüntüleri!
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan Özcan Deniz, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Kameraların karşısına geçen ünlü isim, gazetecilerin sorusunu tek cümleyle yanıtladı ve doğrudan savcılığa ifade vermeye gitti. Peki Özcan Deniz adliye kapısında ne dedi?
KAYNAK: Magazin Burada
Özcan Deniz, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
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Operasyonda Deniz Çakır, Murat Başoğlu, Erdal Bozkuş ve Cem Karcı da gözaltına alındı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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