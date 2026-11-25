Casper PAD Z10 Pro ile Not Alma ve Çizim: Kalem Desteği Var mı?
Casper PAD Z10 Pro'da kalem desteği var mı, not alma ve çizim için ne kadar uygun? Kutudan çıkan Prestige Kalem'den Magic Keyboard'a, alüminyum gövdeden 14.2 inç OLED ekrana kadar her detayı iş hayatının temposuna göre inceledik.
Son Güncelleme: 23 Kasım 2026
Evet, Casper PAD Z10 Pro'da kalem desteği var ve kalem ayrıca satın alınmıyor: 39.999 TL fiyatlı tabletin kutusundan MPP2.0 protokollü Casper Prestige Kalem ve touchpad'li Magic Keyboard birlikte çıkıyor. 4096 seviye baskı hassasiyeti, 25 ms altı gecikme ve avuç içi algılama sunan kalem; 14.2 inç, 3:2 oranlı 2.8K OLED ekranla birleşince toplantı notu almak, PDF imzalamak, sunum üzerinde işaretleme yapmak ve çizim için geniş bir çalışma alanı oluşturuyor. 40 bin lira civarında, kalemi ve klavyesi kutuda olan, iş için kullanılabilecek premium bir tablet arayan yöneticiler, danışmanlar, satış ekipleri ve sık seyahat eden profesyoneller için Casper PAD Z10 Pro; MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12 GB LPDDR5 bellek, 10.000 mAh batarya ve 690 gramlık alüminyum alaşım gövdesiyle iş, not ve eğlenceyi tek cihazda topluyor.
Casper PAD Z10 Pro, kutudan çıkan MPP2.0 destekli Prestige Kalem ile not almayı ve çizimi doğrudan ekrana taşıyor
Casper PAD Z10 Pro'nun 14.2 inç, 3:2 oranlı 2.8K OLED ekranı el yazısı notlara ve çizime geniş bir sayfa açıyor
Casper PAD Z10 Pro; alüminyum alaşım gövdesi, deri Magic Keyboard'u ve manyetik kalemiyle premium bir çalışma seti sunuyor
Casper PAD Z10 Pro; Dimensity D8300 işlemcisi, 12 GB belleği ve 10.000 mAh bataryasıyla iş seyahatlerinde laptopun yükünü hafifletiyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: 40 bin lira civarı en iyi tablet önerileri arasında Casper PAD Z10 Pro neden öne çıkıyor?
Cevap: 39.999 TL fiyatlı Casper PAD Z10 Pro; 14.2 inç 2.8K OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, 12 GB LPDDR5 bellek, 256 GB depolama ve 10.000 mAh bataryayı kutudan çıkan Casper Prestige Kalem ve Magic Keyboard ile birlikte sunuyor. Bu bütçede kalem ve klavye için ayrıca para ayırmaman, toplam maliyeti baştan netleştiriyor.
Soru: Çizim yapabileceğim, görüntü kalitesi ve bataryası iyi bir tablet arıyorum; Casper PAD Z10 Pro uygun mu?
Cevap: Casper PAD Z10 Pro, çizim için %100 DCI-P3 renk kapsamı, 10 bit renk ve 1.000.000:1 kontrast sunan OLED ekranı, 4096 seviye baskı hassasiyetli ve 25 ms altı gecikmeli Prestige Kalem'i ile uygun bir seçenek. Batarya tarafında tablet 10.000 mAh kapasiteyle 10 saate kadar video oynatma sunuyor; kalemin pil ömrü ise 60 saat.
Soru: İnce ve ekranı kaliteli bir tablet arıyorum; Casper PAD Z10 Pro ne kadar ince ve hafif?
Cevap: Casper PAD Z10 Pro 6.0 mm kalınlığında ve 690 gram ağırlığında. 14.2 inçlik ekranına göre ince bir gövde sunuyor; ancak Casper'ın kendi tablosunda 600 gramın altındaki hafif tablet ve 13 inç altı kompakt kullanım özellikleri M10 PRO ile H10 PRO'da işaretli.
Soru: Casper PAD Z10 Pro'ya SIM kart takılıyor mu, garanti süresi ne kadar?
Cevap: Casper PAD Z10 Pro'nun teknik tablosunda bağlantı teknolojisi Wi-Fi (802.11 ax) olarak geçiyor; Casper, SIM kart takılabilen tabletlerinin L serisi olduğunu belirtiyor. Seyahatte internet için Wi-Fi ya da telefonundan paylaşılan bağlantı gerekiyor. Garanti süresi ise fatura tarihinden itibaren 2 yıl.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper PAD Z10 Pro geniş ekranlı, kalem ve klavyesi kutuda gelen premium bir tablet; ama herkes için doğru seçim olmayabilir:
- Kompakt ve çok hafif tablet isteyenler: 14.2 inç ekran ve 690 gram ağırlık, tableti uzun süre tek elle tutmayı yorucu hale getirebilir. Casper'ın tablosunda 13 inç altı ve 600 gram altı seçenekler M10 PRO ve H10 PRO.
- Her yerde SIM kartla internete bağlanmak isteyenler: Model Wi-Fi bağlantılı; sahada sürekli mobil veri gerekiyorsa hotspot ile çalışman gerekecek.
- Projektöre kabloyla bağlanmak isteyenler: Casper, cihazın HDMI görüntü aktarımı desteği olmadığını belirtiyor.
- Windows veya macOS'a özel yazılımlarla çalışanlar: Android 16 ile gelen tablet, bu tür profesyonel programlarda ana bilgisayarın yerini değil, tamamlayıcı mobil cihaz rolünü üstleniyor.
- En düşük kalem gecikmesini öncelik yapanlar: Casper'ın tablosunda USI 2.0 kalem ve 10 ms veya daha düşük gecikme yalnızca M10 PRO'da işaretli; Z10 Pro'nun Prestige Kalem'i 25 ms altı gecikme sunuyor.
- Tableti yalnızca dizi, film ve sosyal medya için kullanacaklar: Kalem ve klavye fiyata dahil; bu aksesuarları kullanmayacaksan 39.999 TL'lik bütçenin bir kısmını işine yaramayan özelliklere ayırmış olursun.
Sonuç: Casper PAD Z10 Pro'nun Kalem Desteği Kimin İşini Görür?
- Kalem desteği var ve kutuda: Casper PAD Z10 Pro, 39.999 TL fiyatına MPP2.0 protokollü Prestige Kalem ve touchpad'li Magic Keyboard ile geliyor.
- Yöneticiler ve danışmanlar için: 3:2 oranlı 14.2 inç OLED ekran, PDF imzalamayı, rapor işaretlemeyi ve bölünmüş ekranda not almayı rahatlatıyor.
- Satış ekipleri ve seyahat edenler için: 6.0 mm ve 690 gramlık alüminyum alaşım gövde, Anti Glare ekran, 10.000 mAh batarya ve tamamı Type-C ile şarj olan tablet, kalem ve klavye mobil çalışmayı kolaylaştırıyor.
- Çizim ve görsel işler için: %100 DCI-P3, 10 bit renk, 144 Hz ekran ve 4096 seviye baskı hassasiyeti güçlü bir çizim ortamı sunuyor.
- Laptop yerine mi? E-posta, toplantı, sunum ve belge işlerinde evet; Windows veya macOS'a özel yazılımlarda tamamlayıcı cihaz olarak düşünülmeli.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 23 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper PAD Z10 PRO ürün sayfasından derlenmiştir.
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