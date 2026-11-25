Casper PAD Z10 Pro'da kalem desteği var mı, not alma ve çizim için ne kadar uygun? Kutudan çıkan Prestige Kalem'den Magic Keyboard'a, alüminyum gövdeden 14.2 inç OLED ekrana kadar her detayı iş hayatının temposuna göre inceledik.

Son Güncelleme: 23 Kasım 2026

Evet, Casper PAD Z10 Pro'da kalem desteği var ve kalem ayrıca satın alınmıyor: 39.999 TL fiyatlı tabletin kutusundan MPP2.0 protokollü Casper Prestige Kalem ve touchpad'li Magic Keyboard birlikte çıkıyor. 4096 seviye baskı hassasiyeti, 25 ms altı gecikme ve avuç içi algılama sunan kalem; 14.2 inç, 3:2 oranlı 2.8K OLED ekranla birleşince toplantı notu almak, PDF imzalamak, sunum üzerinde işaretleme yapmak ve çizim için geniş bir çalışma alanı oluşturuyor. 40 bin lira civarında, kalemi ve klavyesi kutuda olan, iş için kullanılabilecek premium bir tablet arayan yöneticiler, danışmanlar, satış ekipleri ve sık seyahat eden profesyoneller için Casper PAD Z10 Pro; MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12 GB LPDDR5 bellek, 10.000 mAh batarya ve 690 gramlık alüminyum alaşım gövdesiyle iş, not ve eğlenceyi tek cihazda topluyor.