Uranüs'ün yönettiği bu hava burcu kafasının içinde yaşar. Astrologlar Kova'yı aklı yeni bir fikirle meşgulken çamaşır yığınının büyüdüğünü görmeyen biri olarak anlatır.

Odası da kendine benzer. Duvarda kartpostallar, rafta bitpazarından alınmış biblolar, masada üç ayrı ülkeden gelen süs eşyası. Her parçanın bir hikâyesi vardır ama hepsi bir arada olunca oda kalabalık görünür.

Bir Kova'ya 'Burası çok dağınık' demeyin. Size bunun bir düzen olduğunu, sadece sizin anlamadığınızı uzun uzun açıklar.