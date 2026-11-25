Sandalyesi İkinci Gardıroba Dönen, Odası Hep Dağınık 5 Burç
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Bu listedeki burçların odasında en az bir sandalye artık sandalye değil, yarı temiz yarı kirli kıyafetlerin beklediği bir ara durak.
Astrolojide dağınıklık çoğu zaman tembellikten değil, enerjinin başka yere akmasından doğar. Kimi evde hiç durmaz, kimi aklındaki dünyada yaşar, kimi de ancak kapı çalınınca toparlanır.
Kova, kirli sepetinin taştığını en son fark eden kişi.
Yay, toparlanacak kadar uzun süre evde kalmıyor.
Koç, dağınıklığı on dakikada dolaba tıkıyor.
Terazi, ancak kapı çalacağını öğrenince temizliğe başlıyor.
Boğa, koltuğa gömülünce dağınıklığı görmezden geliyor.
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