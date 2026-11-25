Anneler İçin Doğum Borçlanmasında Son Tarih 31 Aralık: Yılbaşını Bekleyen 76 Bin Lira Fazla Ödeyebilir
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Çalışma hayatına ara veren anneler için doğum borçlanmasında kritik tarih 31 Aralık 2026. SGK borçlanma tutarını başvuru günündeki asgari ücrete göre hesapladığı için yılbaşındaki zam, ödenecek bedeli doğrudan yükseltecek. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın hesabına göre bir çocuk için en düşük tutardan borçlanma bugün 253 bin 670 lira; asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 1 Ocak 2027'den itibaren 329 bin 771 liraya çıkması bekleniyor.
Doğum borçlanması, çalışmaya ara veren annelerin eksik prim günlerini geriye dönük tamamlamasına izin veriyor.
Başvuru için eski işverenden belge istenmiyor, işlem e-Devlet üzerinden dakikalar içinde yapılabiliyor.
En düşük tutardan hesaplandığında bir çocuk için 253 bin 670, üç çocuk için 761 bin 11 lira ödenecek.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bir çocuğun borçlanma bedeli 329 bin 771 liraya çıkacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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