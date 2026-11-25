SGK mevzuatında doğum borçlanması, temel hizmet borçlanması türlerinden biri sayılıyor. Kadınlar en fazla üç doğum için, her doğumda 2 yıla kadar (toplam 2 bin 160 gün) borçlanma yapabiliyor. Bu hak yalnızca gün sayısını artırmıyor; bazı özel durumlarda emeklilik için aranan yaş şartını da geriye çekiyor.

En büyük avantaj, geçmişte staj veya çıraklık sigortası bulunan kadınlarda ortaya çıkıyor. Normal şartlarda staj ve çıraklık başlangıçları emeklilik hesabında sigorta başlangıcı sayılmıyor. Ancak 8 Eylül 1999 ve öncesinde staj ya da çırak olarak tescilli çalışması bulunan kadınlar, bu tarihten sonraki doğumlarını borçlanabiliyor. Böylece sigorta başlangıç tarihleri geriye çekiliyor ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girerek yaş şartına takılmadan emekli olmaları mümkün oluyor. Karakaş, bu yolu 'bir taşla iki kuş vurmak' deyimine benzetti.