Maça yedek kulübesinde başlayıp sonradan oyuna giren Jude Bellingham, 60. dakikada topu sol ayağıyla kaldırıp sağ ayağıyla havada kontrol ettikten sonra ayağının dışıyla vurdu ve Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. İngiliz yıldız, Vinicius Junior'ın attığı beşinci golün de asistini yaptı. Maçın ardından Real Madrid TV'ye konuşan Bellingham şu ifadeleri kullandı:

'İlk yarı sert ve zorlu geçti. Karşımızda çok kaliteli bir takım vardı ama ikinci yarıda bizim seviyemiz çok daha yüksekti. Basit işleri daha iyi yaptığımız için daha iyi oynadık. İnsanlar harika şeyler yapan kaliteli oyuncularımız olduğunu biliyor ancak bazen basit şeyleri iyi yapmak daha önemli.'