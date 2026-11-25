Arda Güler'in Asistleri Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in Gecesini Değiştirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, PSV'nin öne geçtiği gecede ikinci yarının başrol oyuncularından biri oldu. 21 yaşındaki yıldız 70. dakikada oyundan alınırken Bernabeu tribünleri onu ayakta alkışladı.
Arda'nın iki asisti maçın yönünü değiştirdi.
Bellingham harika golüyle Real Madrid'i öne geçirdi.
Real Madrid beşte beş yaptı.
"Bernardo ve Arda sadece futbol oynamayı biliyor."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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