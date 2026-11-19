Arda Güler, Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı ve imza anını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına düşen yorumlar arasında bir takım arkadaşının genç futbolcudan istediği hediye dikkat çekti. Mbappe, Valverde, Vinicius ve Modric gibi isimler de Arda'ya mesaj bıraktı.