Arda Güler'in Real Madrid Paylaşımının Altına Tchouameni'den Hediye Talebi Geldi
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Arda Güler, Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı ve imza anını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına düşen yorumlar arasında bir takım arkadaşının genç futbolcudan istediği hediye dikkat çekti. Mbappe, Valverde, Vinicius ve Modric gibi isimler de Arda'ya mesaj bıraktı.
"iPhone 18 Pro Max, lütfen."
Modric'ten emojili tebrik geldi.
Takım arkadaşları yorum yağdırdı.
Arda Güler 2032'ye kadar Madrid'de.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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