Arda Güler'in Yeni Maaşı Ortaya Çıktı: 2 Günde 1 Ev Parası
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Real Madrid'de yıldızı her geçen hafta biraz daha parlayan Arda Güler için sözleşme masası yeniden kuruldu. İspanyol basınında çıkan son habere göre Madrid ekibi, milli yıldıza mevcut maaşının epey üzerinde bir rakam önermeye hazırlanıyor. Konuşulan rakam öyle yüksek ki Arda'nın yalnızca iki günlük kazancı Türkiye'de bir ev fiyatına denk geliyor.
Mourinho, Arda Güler dahil 4 ismin dokunulmaz olmasını istedi.
İddia: Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı. 2 günde 1 ev alabilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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