Arda Güler'in Yeni Maaşı Ortaya Çıktı: 2 Günde 1 Ev Parası

Haberin arka planında teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi var. İddiaya göre Portekizli hoca, kulüp yönetiminden Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni'nin satış listesine kesinlikle girmemesini, bu dört oyuncunun sözleşmelerinin de bir an önce yenilenmesini istedi.

Arda tarafında görüşmelerin aslında birkaç haftadır sürdüğü biliniyor. İspanyol gazetesi AS, ekim ayının başında Real Madrid ile milli oyuncu arasında 2029'da bitecek sözleşmenin 2031'e uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını ve yeni kontratın maaş artışı da içerdiğini yazmıştı. Ancak o dönem rakamlara dair bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon da formunu koruyor. 8 Kasım'da Valencia deplasmanında attığı golle 3-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Arda, maçın oyuncusu seçilmiş ve ligdeki gol sayısını 3'e çıkarmıştı.