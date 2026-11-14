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Arda Güler'in Yeni Maaşı Ortaya Çıktı: 2 Günde 1 Ev Parası

Arda Güler'in Yeni Maaşı Ortaya Çıktı: 2 Günde 1 Ev Parası

arda güler
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 11:16
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Real Madrid'de yıldızı her geçen hafta biraz daha parlayan Arda Güler için sözleşme masası yeniden kuruldu. İspanyol basınında çıkan son habere göre Madrid ekibi, milli yıldıza mevcut maaşının epey üzerinde bir rakam önermeye hazırlanıyor. Konuşulan rakam öyle yüksek ki Arda'nın yalnızca iki günlük kazancı Türkiye'de bir ev fiyatına denk geliyor.

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Mourinho, Arda Güler dahil 4 ismin dokunulmaz olmasını istedi.

Mourinho, Arda Güler dahil 4 ismin dokunulmaz olmasını istedi.

Haberin arka planında teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi var. İddiaya göre Portekizli hoca, kulüp yönetiminden Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni'nin satış listesine kesinlikle girmemesini, bu dört oyuncunun sözleşmelerinin de bir an önce yenilenmesini istedi.

Arda tarafında görüşmelerin aslında birkaç haftadır sürdüğü biliniyor. İspanyol gazetesi AS, ekim ayının başında Real Madrid ile milli oyuncu arasında 2029'da bitecek sözleşmenin 2031'e uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını ve yeni kontratın maaş artışı da içerdiğini yazmıştı. Ancak o dönem rakamlara dair bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon da formunu koruyor. 8 Kasım'da Valencia deplasmanında attığı golle 3-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Arda, maçın oyuncusu seçilmiş ve ligdeki gol sayısını 3'e çıkarmıştı.

İddia: Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı. 2 günde 1 ev alabilecek.

İddia: Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı. 2 günde 1 ev alabilecek.

Rakamları gün yüzüne çıkaran ise İspanyol gazetesi El Debate oldu. Gazetenin haberine göre Real Madrid, Arda Güler için 5 yıllık yeni bir sözleşme hazırlığında. Milli yıldızın bonuslar hariç yıllık 6,25 milyon euro olan maaşının, yeni kontratla yıllık 8 milyon euro nete çıkması planlanıyor.

Bu rakam haftalık bazda yaklaşık 153 bin 846 euroya, günlük bazda ise 21 bin 917 euroya karşılık geliyor. Euronun ekim sonunda 55,5 lira civarında seyrettiği hesaba katıldığında Arda'nın bir günlük kazancı kabaca 1,2 milyon lirayı, iki günlük kazancı ise 2,4 milyon lirayı buluyor. Yani milli futbolcu, yalnızca iki günde Türkiye'nin pek çok şehrinde bir daire alabilecek paraya ulaşmış olacak.

Yıllık bazda bakıldığında tablo daha da çarpıcı: 8 milyon euro, aynı kurla yaklaşık 444 milyon liraya denk geliyor. 5 yıllık sözleşmenin toplamı ise 40 milyon euroyu buluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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