Arda Güler İçin Çılgın Teklif: Manchester United’dan Arda’ya 150 Milyon Euro
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Real Madrid'de bu sezon 13 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Arda Güler, Manchester United'ın gelecek sezon için ana transfer hedefi olarak gösteriliyor. İngiliz basınına dayanan habere göre Kırmızı Şeytanlar, milli yıldız için 150 milyon euroluk bonservis teklifine hazırlanıyor.
Manchester United, kadrosunu yenileyip zirve yarışına hazır bir takım kurmak için Arda Güler'e servet ödemeye hazırlanıyor.
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde AEK maçı kadrosuna alınmayınca sessiz kalmadı: "Sakatlığım yok."
Arda için bu rakamlar yabancı değil: Nisan'da 120 milyon euro, daha önce de 100 milyon euro konuşulmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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