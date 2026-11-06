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Arda Güler İçin Çılgın Teklif: Manchester United’dan Arda’ya 150 Milyon Euro

Arda Güler İçin Çılgın Teklif: Manchester United’dan Arda’ya 150 Milyon Euro

arda güler
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 07:40
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Real Madrid'de bu sezon 13 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Arda Güler, Manchester United'ın gelecek sezon için ana transfer hedefi olarak gösteriliyor. İngiliz basınına dayanan habere göre Kırmızı Şeytanlar, milli yıldız için 150 milyon euroluk bonservis teklifine hazırlanıyor.

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Manchester United, kadrosunu yenileyip zirve yarışına hazır bir takım kurmak için Arda Güler'e servet ödemeye hazırlanıyor.

Manchester United, kadrosunu yenileyip zirve yarışına hazır bir takım kurmak için Arda Güler'e servet ödemeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i gelecek sezonun ana transfer hedefi olarak belirledi. Kulüp, kadrosunu baştan yenileyerek zirve yarışına hazır bir yapı kurmak istiyor ve bu planın merkezine milli yıldızı koyuyor.

Masadaki rakam ise dikkat çekiyor: 150 milyon euro. Kırmızı Şeytanlar'ın bu tutarla bir bonservis teklifi hazırlığında olduğu belirtiliyor. Güler, bu sezon Real Madrid'de çıktığı 13 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde AEK maçı kadrosuna alınmayınca sessiz kalmadı: "Sakatlığım yok."

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde AEK maçı kadrosuna alınmayınca sessiz kalmadı: "Sakatlığım yok."

Real Madrid'in AEK'ya konuk olduğu Şampiyonlar Ligi maçı için açıklanan 23 kişilik maç kadrosunda Arda Güler'in adı yoktu. Sakatlık iddiaları hızla gündeme oturunca genç futbolcu İspanyol basınına konuştu. Güler, 'Sakatlığım yok. Kadroda yer almamam tamamen hocamızın kararı' dedi. Kararın teknik direktör Jose Mourinho'ya ait olduğu aktarıldı. Real Madrid'den konuyla ilgili ayrı bir resmî açıklama gelmedi.

Arda için bu rakamlar yabancı değil: Nisan'da 120 milyon euro, daha önce de 100 milyon euro konuşulmuştu.

Arda Güler'in adı Manchester United ile ilk kez anılmıyor. Nisan ayında İspanyol basınına dayanan haberlerde, Kırmızı Şeytanlar'ın 120 milyon euroyu bulan bir teklif hazırlığında olduğu yazılmıştı. Aynı haberlerde, Real Madrid'in ancak bu seviyedeki bir rakamla oyuncuyu satmayı düşünebileceği öne sürülmüştü.

Daha önce Türk basınında 100 milyon euroluk bir bonservis teklifi gündeme gelmişti. Bir başka haberde ise United'ın Antony'yi takasa dahil etmeyi önerdiği, ancak Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in bunu geri çevirdiği aktarılmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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