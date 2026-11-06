Arda Güler İçin Çılgın Teklif: Manchester United’dan Arda’ya 150 Milyon Euro

Arda Güler'in adı Manchester United ile ilk kez anılmıyor. Nisan ayında İspanyol basınına dayanan haberlerde, Kırmızı Şeytanlar'ın 120 milyon euroyu bulan bir teklif hazırlığında olduğu yazılmıştı. Aynı haberlerde, Real Madrid'in ancak bu seviyedeki bir rakamla oyuncuyu satmayı düşünebileceği öne sürülmüştü.

Daha önce Türk basınında 100 milyon euroluk bir bonservis teklifi gündeme gelmişti. Bir başka haberde ise United'ın Antony'yi takasa dahil etmeyi önerdiği, ancak Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in bunu geri çevirdiği aktarılmıştı.