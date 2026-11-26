Stiegler's Gorge, aslında bir havalimanından çok bir iniş pisti. Pist, Afrika'nın en büyük korunan yaban hayatı alanlarından biri olan ve yaklaşık 31 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Belçika büyüklüğündeki Nyerere Milli Parkı'nın içinde bulunuyor. Park; aslanlar, leoparlar, zürafalar ve zebralar gibi pek çok türe ev sahipliği yapıyor.

Daily Star'a göre hayvanların piste girmesi burada sıradan bir durum. Pilotların iniş yapmadan önce pistin boş olduğundan emin olmak için alçaktan bir tur attıkları belirtiliyor. Bölgede güvenliği korucular sağlıyor. Ama aslanların terminalin yakınında gölgelendiği de biliniyor.