Pistlerin Arasında Golf, Terminalin Yanında Aslan: Dünyanın En Tuhaf 4 Havalimanı
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Dünyada 400 binden fazla havalimanı var ve bazıları, ilk kez görenleri yanlış yere geldiklerini düşündürecek kadar sıra dışı.
İngiliz gazetesi Daily Star, dünyanın en tuhaf havalimanlarını derledi. Pisti caddeyi kesen Cebelitarık, gelgitle sular altında kalan Barra ve deniz üstündeki platforma oturan Madeira'yı daha önce anlatmıştık. Listenin geri kalanında ise aslanların gölgelendiği bir pist, iki pistin arasına sıkışmış bir golf sahası ve denizin ortasına kurulan havalimanları var.
Tanzanya'daki Stiegler's Gorge'da pistin sahibi vahşi hayvanlar
Skiathos'ta uçaklar plajdakilerin birkaç metre üstünden geçiyor
Bangkok'taki Don Mueang'da iki pistin arasında golf oynanıyor
Hong Kong ve Kansai havalimanları denizin ortasındaki yapay adalarda
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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