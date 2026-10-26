Arda Güler'in Mourinho'ya Beklenmedik Müdahalesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

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İspanya LaLiga'nın 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir zafere imza attı. Karşılaşmanın son anlarında gelen galibiyet golü kadar, Real Madrid yedek kulübesinde Jose Mourinho ile milli futbolcumuz Arda Güler arasında yaşananlar geceye damgasını vurdu.
Spotify Camp Nou'da oynanan dev mücadelede perdeyi 41. dakikada Kylian Mbappe açtı.
Arda Güler ile Jose Mourinho arasında yaşanan o anlar, dünya genelinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi ve kısa sürede viral oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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