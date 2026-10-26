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Arda Güler'in Mourinho'ya Beklenmedik Müdahalesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Arda Güler'in Mourinho'ya Beklenmedik Müdahalesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 14:24

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İspanya LaLiga'nın 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir zafere imza attı. Karşılaşmanın son anlarında gelen galibiyet golü kadar, Real Madrid yedek kulübesinde Jose Mourinho ile milli futbolcumuz Arda Güler arasında yaşananlar geceye damgasını vurdu.

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Spotify Camp Nou'da oynanan dev mücadelede perdeyi 41. dakikada Kylian Mbappe açtı.

Spotify Camp Nou'da oynanan dev mücadelede perdeyi 41. dakikada Kylian Mbappe açtı.

Ev sahibi Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle eşitliği yakalayarak skoru 1-1'e getirdi. Maçın son bölümlerine girilirken 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, attığı golle Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Mbappe'nin 87. dakikadaki golü sonrası Real Madrid yedek kulübesi adeta sevinç yumağına döndü. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, coşkusunu gizleyemeyerek bir futbolcu edasıyla dizlerinin üzerinde çimlerde kayarak kutlama yaptı.

Portekizli teknik adamın yaşadığı çılgın sevince ortak olmak isteyen milli yıldız Arda Güler'in ise hocasını iterek kutlama yapması ekran başındakileri ve tribündekileri şaşırttı.

Arda Güler ile Jose Mourinho arasında yaşanan o anlar, dünya genelinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi ve kısa sürede viral oldu.

Arda Güler ile Jose Mourinho arasında yaşanan o anlar, dünya genelinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi ve kısa sürede viral oldu.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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