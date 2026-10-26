Arda Güler Dünyayı Kendine Hayran Bıraktı: "Tam Bir Uzaylı"
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Dünyanın kilitlendiği El Clasico’da Real Madrid, deplasmanda ezeli rakibi Barcelona’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 90+4 dakika sahada kalan milli yıldızımız Arda Güler, sergilediği resitalle geceye damgasını vurdu.
La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde formda bir grafik çizen Barcelona, derbide Real Madrid engeline takıldı.
Özellikle maçın 88. dakikasında Arda Güler'in verdiği pasın ardından yerinden kımıldamadan gol olmasını beklediği anlar dünyada viral oldu 👇
Karşılaşmanın ardından İspanyol medyası Arda Güler’e övgüler yağdırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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