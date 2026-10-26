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Arda Güler Dünyayı Kendine Hayran Bıraktı: "Tam Bir Uzaylı"

Arda Güler Dünyayı Kendine Hayran Bıraktı: "Tam Bir Uzaylı"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 13:43
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Dünyanın kilitlendiği El Clasico’da Real Madrid, deplasmanda ezeli rakibi Barcelona’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 90+4 dakika sahada kalan milli yıldızımız Arda Güler, sergilediği resitalle geceye damgasını vurdu.

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La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde formda bir grafik çizen Barcelona, derbide Real Madrid engeline takıldı.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde formda bir grafik çizen Barcelona, derbide Real Madrid engeline takıldı.

Eflatun-Beyazlılar, yıldız golcüsü Kylian Mbappe’nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, Madrid hücumlarının merkezinde yer alan Arda Güler klasıyla maça damga vurdu.

Teknik direktör Mourinho’nun daha önce forma şansı verme konusunda temkinli yaklaştığı genç yetenek, taraftar desteğini de arkasına alarak dev derbiye ilk 11’de başladı. Real Madrid’in geliştirdiği her tehlikeli hücumun mimarı olan Güler, sahada kaldığı 90+4 dakika boyunca yaptığı estetik hareketler ve oyun aklıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

Özellikle maçın 88. dakikasında Arda Güler'in verdiği pasın ardından yerinden kımıldamadan gol olmasını beklediği anlar dünyada viral oldu 👇

Karşılaşmanın ardından İspanyol medyası Arda Güler’e övgüler yağdırdı.

Karşılaşmanın ardından İspanyol medyası Arda Güler’e övgüler yağdırdı.

Katalan spor gazetesi Mundo Deportivo, milli futbolcunun sahadaki etkisini şu sözlerle manşetine taşıdı:

'Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid’in hücumunda bir şeyler oluyor.'

Arda Güler’in performansı küresel çapta sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Futbolseverler genç yıldızın performansını 'uzaylı' ve 'canavar' yakıştırmalarıyla değerlendirdi.

Öne çıkan taraftar yorumları:'Arda Güler’in maç özeti de ne böyle? Nasıl bir oyuncu yetiştirmişiz! Tam bir canavar, uzaylı gibi.'

'Bellingham’ın üç oyuncu arasından çıkardığı sanat eseri gol bir yana, Arda Güler’in pası tek kelimeyle müthiş. Ne dokunuş ama! Hem hızlı hem dikine… Avrupa’nın en iyi pasörlerinden biri.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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