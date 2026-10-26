Arda Güler Dünyayı Kendine Hayran Bıraktı: "Tam Bir Uzaylı"

Katalan spor gazetesi Mundo Deportivo, milli futbolcunun sahadaki etkisini şu sözlerle manşetine taşıdı:

'Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid’in hücumunda bir şeyler oluyor.'

Arda Güler’in performansı küresel çapta sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Futbolseverler genç yıldızın performansını 'uzaylı' ve 'canavar' yakıştırmalarıyla değerlendirdi.

Öne çıkan taraftar yorumları:'Arda Güler’in maç özeti de ne böyle? Nasıl bir oyuncu yetiştirmişiz! Tam bir canavar, uzaylı gibi.'

'Bellingham’ın üç oyuncu arasından çıkardığı sanat eseri gol bir yana, Arda Güler’in pası tek kelimeyle müthiş. Ne dokunuş ama! Hem hızlı hem dikine… Avrupa’nın en iyi pasörlerinden biri.'