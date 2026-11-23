Uruguay'da Bir Futbolcunun Taca Gönderdiği Top Otoyolda Kazaya Neden Oldu
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Uruguay'da oynanan bir futbol maçında rakip takımın kontratağını durdurmak isteyen oyuncu, topu taca göndermek için sert bir vuruş yaptı. Top saha dışına çıkmakla kalmadı, yakındaki otoyola kadar ulaştı. Vuruşun hemen ardından otoyolda sahadaki hiçbir oyuncunun hesaba katmadığı bir gelişme yaşandı.
Kaza anı canlı yayına saniye saniye yansıdı.
Top otoyola kadar uçtu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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