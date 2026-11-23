Karşılaşma sırasında rakip takım hızlı bir kontratağa çıkmıştı. Bu atağı durdurmak isteyen futbolcu, topu taca göndermeyi tercih etti. Oyuncunun sert vuruşuyla top sahanın dışına çıktı ve yakındaki otoyola kadar ulaştı. Sahanın yola bu kadar yakın olması, topun beklenmedik bir yere gitmesine zemin hazırladı.

Otoyola ulaşan top, trafikte beklenmedik bir tehlike yarattı. Futbolcunun vuruşunun ardından yolda trafik kazası meydana geldi. Sahada sıradan bir müdahale olarak başlayan an, böylece futbol karşılaşmasının dışında yaşanan sıra dışı bir olaya dönüştü.