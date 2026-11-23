Banka Kartı Şifreniz 19 veya 20 İle Başlıyorsa Değiştirin: En Popüler 50 PIN'in 30'u Bu Rakamlarla Başlıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Banka kartı ve telefon kilidinde kullanılan dört haneli PIN kodları, kullanıcıların tercihleri yüzünden dolandırıcıların en kolay hedeflerinden biri haline geliyor. Milyonlarca PIN üzerinde yapılan inceleme, en popüler 50 kodun 30'unun 19 ya da 20 ile başladığını gösterdi.
Kaynak: Sözcü
Dört haneli 10 bin kombinasyon bulunsa da kullanıcıların büyük kısmı 1234, 1111 ve 0000'a sığınıyor.
En çok kullanılan 50 PIN'in 30'u 19 veya 20 ile başlıyor, yani çoğu doğum yılı gibi duruyor.
Aynı PIN'i farklı hesap ve cihazlarda kullanmak riski büyütüyor, ardışık ve tekrarlayan rakamlar da güvenli sayılmıyor.
Bankaların otomatik ürettiği PIN'ler, kullanıcıların kendi belirlediği basit kodlardan daha güvenli olabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın