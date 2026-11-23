İngiliz veri bilimci Nick Berry, yaklaşık 3,4 milyon dört haneli PIN kodunu inceledi. Polonya merkezli bir haber sitesinin aktardığına göre listenin zirvesinde ezici bir farkla 1234 yer aldı. Berry'nin 2012'de yayımladığı analizde 1234 tüm kodların yaklaşık yüzde 10,7'sini oluşturdu, 1111 yaklaşık yüzde 6, 0000 ise yaklaşık yüzde 1,9 paya sahipti.

Bu üç kod birlikte incelenen PIN'lerin yaklaşık yüzde 19'una denk geliyor. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 27'si ise en yaygın kombinasyonlar arasından seçim yapıyor. Bankaların yıllardır yaptığı uyarılara rağmen insanlar hatırlaması kolay olduğu için aynı rakamlara ya da basit dizilere dönmeye devam ediyor.