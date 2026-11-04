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WhatsApp'ta Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Yakınlarınızın Hesabından IBAN Gönderiyorlar

WhatsApp'ta Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Yakınlarınızın Hesabından IBAN Gönderiyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 18:41
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesapların ele geçirilip dolandırıcılıkta kullanılmasına karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcılar, hesabını ele geçirdikleri kişinin kimliğiyle yakınlarına yazıp IBAN üzerinden para istiyor.

İşte detaylar...

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Saldırılarda özellikle güncel olmayan iPhone'lardaki güvenlik açıkları kullanılıyor.

Saldırılarda özellikle güncel olmayan iPhone'lardaki güvenlik açıkları kullanılıyor.

Başkanlığın teknik incelemelerine göre bu tür saldırılarda zararlı yazılımlar kullanılıyor. Yazılımlar telefona kötü amaçlı internet reklamları, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş siteler üzerinden bulaşabiliyor. Başkanlık, 'Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir.' uyarısında bulundu.

Cihaza bu yolla sızan saldırganlar kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşıyor. Ardından hesap sahibinin kimliğiyle rehberdeki kişilere yazıp acil ihtiyaç bahanesiyle para isteyebiliyor.

Telefonu ve uygulamaları güncel tutmak, kaynağı belirsiz bağlantılara tıklamamak gerekiyor.

Telefonu ve uygulamaları güncel tutmak, kaynağı belirsiz bağlantılara tıklamamak gerekiyor.

Başta iPhone kullanıcıları olmak üzere herkesin en güncel güvenlik güncellemelerini yüklemesi istendi. iPhone'da bu güncellemeler 'Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme' bölümünde yer alıyor.

Sosyal medya reklamları da dahil olmak üzere güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması, güvenilmeyen sitelerden uygulama ya da dosya indirilmemesi öneriliyor. WhatsApp ve diğer hesaplarda iki aşamalı doğrulama açılmalı, doğrulama kodları kimseyle paylaşılmamalı. WhatsApp'taki 'Bağlı Cihazlar' bölümü de düzenli kontrol edilip tanınmayan oturumlar kapatılmalı.

Tanıdık birinden gelse bile para talebi telefonla aranarak doğrulanmalı.

Tanıdık birinden gelse bile para talebi telefonla aranarak doğrulanmalı.

Bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz girişler 'Bağlı Cihazlar' bölümünde görünmeyebiliyor. Bu yüzden IBAN bilgisi ve para gönderme isteği içeren her mesajın, farklı bir kanaldan, tercihen kişi aranarak teyit edilmesi gerekiyor.

Başkanlık açıklamasında, 'Vatandaşlarımızın, tanıdıkları kişilere ait gerçek mesajlaşma hesaplarından gelen iletilerin de hesap sahibinin bilgisi dışında gönderilmiş olabileceğini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşımaktadır.' ifadelerini kullandı.

Hesabı ele geçirilenler yakınlarını uyarmalı ve delilleri saklayarak savcılığa başvurmalı.

Hesabı ele geçirilenler yakınlarını uyarmalı ve delilleri saklayarak savcılığa başvurmalı.

Hesabının ele geçirildiğinden şüphelenenler, çevresini başka iletişim kanallarından haberdar etmeli. Şüpheli mesajlar ve IBAN bilgileri gibi dijital deliller saklanarak kolluk birimlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulmalı.

Para gönderildiyse vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi öneriliyor. Telefon sıfırlanıp güncel işletim sistemi yüklenmeli, bankacılık, sosyal medya ve e-posta başta olmak üzere tüm parolalar güvenli bir cihazdan değiştirilmeli. Mümkün olan her hesapta çok faktörlü doğrulama da açılmalı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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