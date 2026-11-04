WhatsApp'ta Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Yakınlarınızın Hesabından IBAN Gönderiyorlar

Başta iPhone kullanıcıları olmak üzere herkesin en güncel güvenlik güncellemelerini yüklemesi istendi. iPhone'da bu güncellemeler 'Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme' bölümünde yer alıyor.

Sosyal medya reklamları da dahil olmak üzere güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması, güvenilmeyen sitelerden uygulama ya da dosya indirilmemesi öneriliyor. WhatsApp ve diğer hesaplarda iki aşamalı doğrulama açılmalı, doğrulama kodları kimseyle paylaşılmamalı. WhatsApp'taki 'Bağlı Cihazlar' bölümü de düzenli kontrol edilip tanınmayan oturumlar kapatılmalı.