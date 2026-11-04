WhatsApp'ta Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Yakınlarınızın Hesabından IBAN Gönderiyorlar
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesapların ele geçirilip dolandırıcılıkta kullanılmasına karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcılar, hesabını ele geçirdikleri kişinin kimliğiyle yakınlarına yazıp IBAN üzerinden para istiyor.
İşte detaylar...
Saldırılarda özellikle güncel olmayan iPhone'lardaki güvenlik açıkları kullanılıyor.
Telefonu ve uygulamaları güncel tutmak, kaynağı belirsiz bağlantılara tıklamamak gerekiyor.
Tanıdık birinden gelse bile para talebi telefonla aranarak doğrulanmalı.
Hesabı ele geçirilenler yakınlarını uyarmalı ve delilleri saklayarak savcılığa başvurmalı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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