2008 yılında kaçarak evlenen Sevda'nın ailesi, kızlarının evliliğine başlangıçta karşı çıkmıştı. Kaybolduğunda küçük bir çocuğu bulunan Sevda'dan o tarihten bu yana haber alınamadı.

Sevda'nın o dönemki eşi Muhittin Ayhan, sabah uyandığında eşini evde bulamadığını ve yatak odasının penceresinin açık olduğunu ileri sürdü. Genç kadının geride bir not, kimliği ve nikâh yüzüğünü bıraktığı iddia edildi. Ancak anne Gülten Sertel ve baba İsmail Sertel, kızlarının çocuğunu bırakıp kendi isteğiyle gittiğine inanmıyor.

Müge Anlı'ya başvuran Gülten Sertel, kızının kaybolmadan birkaç gün önce kendisini arayarak ailesinin yanına dönmek istediğini anlattı. Sevda'nın eşi ve kayınvalidesinden şüphelendiklerini belirten aile, genç kadının evliliği sırasında kötü muamele gördüğünü ileri sürdü. Canlı yayına bağlanan kayınvalide Hatice Ayhan ise geliniyle ilişkilerinin iyi olduğunu savundu.