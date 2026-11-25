Müge Anlı'da 15 Yıllık Kayıp Vakası! Kendisini Dişçi Olarak Tanıtan Doğan Hakkındaki İddialar Dikkat Çekti
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kez Sakarya'da yaklaşık 15 yıl önce kaybolan Sevda Ayhan'ın dosyası açıldı. Kaybolduğunda 23 yaşında ve bir çocuk annesi olan Sevda'nın akıbetini öğrenmek isteyen anne ve babası Müge Anlı'ya başvurdu. Genç kadının kaybolmadan önce tehdit edildiğine ilişkin iddialar gündeme gelirken kendisini dişçi olarak tanıtan Doğan Gözler hakkında anlatılanlar da dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark köyünde yaşayan Sevda Ayhan, 7 Aralık 2011 tarihinde ortadan kayboldu.
Kendisini dişçi olarak tanıtan Doğan Gözler de canlı yayına katıldı!
Sevda'nın hayatta olduğu da iddia edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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