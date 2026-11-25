"Afyonu Patlamak" Deyimi Osmanlı'dan Nasıl Çıktı?
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Sabah uyanıp henüz kendine gelememiş, kimseyle konuşmak istemeyen birini gördüğümüzde hemen 'Daha afyonu patlamamış' deriz. Günlük hayatta sıkça kullandığımız deyimin aslında oldukça ilginç bir geçmişi var. Kökeni tahminen 15. yüzyıla, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. İşin içinde Ramazan ayı, sahur sofraları ve afyon bağımlıları var.
Deyim, sabahları uykusu açılmamış ve huysuz olan kişiler için kullanılıyor.
Deyim, Osmanlı'da Ramazan'da sahurda yutulan afyon kapsüllerinden doğdu.
Afyona getirilen yasaklar bağımlı sayısını azalttı ama deyim dilde kaldı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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