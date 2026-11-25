'Afyonu patlamamak' deyimini, sabah saatlerinde henüz tam uyanamamış, mızmızlanan ya da ters cevap veren biri için kullanıyoruz. Kahvesini içmeden kimseyle konuşmayan ev arkadaşı ya da işe gelir gelmez surat asan iş arkadaşı tam olarak bu tarife uyuyor.

Burada önemli bir ayrıntı var. Deyim yalnızca sabaha özgü huysuzluğu anlatıyor. Günün her saatinde sinirli olan biri için 'afyonu patlamamış' demek doğru bir kullanım sayılmıyor.